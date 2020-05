Museum öffnet heute wieder

von Christian Brameshuber

11. Mai 2020, 13:10 Uhr

Elmshorn | Das Hygienekonzept steht: Das Elmshorner Industriemuseum an der Catharinienstraße öffnet am heutigen Dienstag wieder seine Türen. Das teilte die Stadtverwaltung gestern mit. „Das kulturelle Leben unserer Stadt muss weitergehen“, betont Stadtrat Dirk Moritz. Kurzentschlossene können sogar noch in die Geschichte der (Elmshorner) Fotografie eintauchen: Die Sonderausstellung „Faszination Fotografie – Entwicklung von Technik und Handel“ läuft noch bis zum 17. Mai. Ab wann auch Gruppenbesuche sowie Kindergeburtstage, Führungen und Veranstaltungen wieder möglich sind, ist derzeit unklar. Auch die Außenstellen Jüdische Friedhofshalle und Konrad-Struve-Haus bleiben zunächst noch für Besucher geschlossen.