Marschmoorweg in Horst : Müll aus dem Untergrund

Uwe Heine findet bei Hundespaziergängen regelmäßig Plastik im neuen gelben Kiesbelag.

von shz.de

14. Juli 2019, 12:49 Uhr

Kiebitzreihe/Horst | Er sieht sehr schön aus, der sanierte Marschmoorweg am Rande von Horst. Mit seinem neuen gelben Kiesbelag zieht er sich schnurgerade durch die grünen Weiden, auf denen die Kühe des Hofes Dannwisch friedlich grasen. Doch unter dem Straßenbelag drängt nach oben, was der Kiebitzreiher Uwe Heine für nicht ungefährlich hält: allerhand Müll. Kleine Metallteile und vor allem Reste von Plastiktüten.

Jeden Tag geht Uwe Heine mit seinem Hund Toto auf der ehemaligen Spurbahn spazieren. Es ist ein idyllisches Fleckchen Erde, sagt er und zeigt auf die ausgedehnten Wiesen links und rechts des Weges. Seit der ehemals ziemlich ramponierte Marschmoorweg – wie die Spurbahn heißt – saniert wurde, läuft und fährt es sich auch besser über den Kiesbelag. Weil Heine aber die Dinge um sich herum wahrnimmt und genauer hinschaut, fielen ihm während solcher Spaziergänge auch die grauen und bunten Teile ins Auge, die unter dem Belag hervorlugten. Mal zog er ein Stück blaue Plastiktüte aus dem verdichteten Kies, mal ein Stück Gummischlauch, ein Fitzelchen Netz oder ein Stück Plastik. Seitdem hat er immer einen Beutel dabei und sammelt, was an Müll nach oben drängt. Sogar den Temperaturfühler eines Kühlschranks hat er hier schon gefunden. „Ich finde das Zeug mehr am Rand der Straße“, erzählt Heine. Und von hier aus, gelange es schnell auf die Bio-Weiden oder in das Schwarzwasser am Rande des Weges. Und: So ein spitzes Teil tut weder Hundepfoten gut noch Fahrradreifen.

Dass Wege mit Bauschutt ausgefüllt werden, hält Heine an sich für eine akzeptable Lösung. Wenn jedoch eine Menge Müll im Schutt steckt, „das ist richtig ärgerlich. Da demonstrieren die Schüler für eine saubere Umwelt und wir verbauen Müll in den Straßen“.

Auch Birgit Asmus-Mrozek (Die Grünen), Vorsitzende des Horster Umweltausschusses, ist die zirka tausend Meter Marschmoorweg mit dem Rad abgefahren. „Dabei habe ich vor allem auf Müll und Fremdstoffe geachtet und diese auch eingesammelt. Die Ausbeute war wesentlich geringer als ich gedacht habe und der Weg war überraschend fest“, berichtet Asmus-Mrozek. Sie bestätigt, dass mit Bauschutt gearbeitet wurde und man dort auch noch Fliesenreste findet. Lediglich ein Stückchen Gummi aber habe sie erwischt. „Ich vermute, dass es ein Problem der Sortierung ist“, sagt sie. „Unsere Baustoffe sind inzwischen so mit Plastik und Kunststoffen durchsetzt, dass es schwierig ist, alles restlos rauszufiltern.“

Grundsätzlich findet auch Birgit Asmus-Mrozek die Art des Recyclings nicht schlecht. Aber: „Ja, wir haben inzwischen ein Problem mit Kunststoffen in unserer Umwelt, was ziemlich schlecht ist. Dabei fällt es mir schwer zu sagen, ob die Fremdmaterialien im Recyclingschotter schlimmer sind als der Müll an unseren Straßenrändern, der dann mit dem Rasenmäher klein geschreddert wird und ebenfalls auf die Felder weht.“ Sie habe sich aber auch bei einer Tiefbaufirma informiert. Dort sei die Thematik bekannt. „Aber es ist eine Frage der Ausschreibung, welches Material verbaut wird. “

Uwe Heine findet jetzt zwar nicht mehr so viele Kleinteile, weil mittlerweile Autos und Traktoren den Belag verfestigt haben. Glücklich macht ihn das dennoch nicht.