Mühlencafé: Ein Treffpunkt für Alle

von Cornelia Sprenger

erstellt am 18.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Ein Jahr lang gibt es das Mühlencafé des Willkommensteams. Ein Jahr, in dem die Räumlichkeiten in der Mühlenstraße immer mehr zu einem Zuhause für Flüchtlinge und auch für einige alteingesessene Elmshorner geworden sind. „Das war ein richtiger Selbstläufer“, erinnert sich Initiatorin Conny Diegel. „Es hat sich in kurzer Zeit herumgesprochen, dass es hier dieses Café gibt. Wir sind zu einer echten Anlaufstelle geworden.“ Natürlich erreiche das Willkommensteam damit nicht alle Flüchtlinge in Elmshorn. „Aber wer zu uns kommt, der will auch etwas erreichen“, sagt der Willkommensteams-Vorsitzende Volker Laedtke. „Wer keinen Bock hat, kommt auch nicht zu uns.“

Nachdem in den ersten vier Monaten hauptsächlich Männer ins Mühlencafé kamen, sind jetzt auch immer mehr Frauen da. „Wir hatten schon Angst ein reiner Herrenclub zu werden“, sagt Laedtke. Die große Flüchtlingswelle sei vorbei, jetzt stehe die Integration im Vordergrund. Und Integration bedeutet für das Willkommensteam, dass die Neu-Elmshorner die deutsche Sprache lernen und Menschen kennenlernen. Genau zu diesem Zweck hat das Willkommensteam vor einem Jahr das Mühlencafé eröffnet. Hier können sich Flüchtlinge und Elmshorner ungezwungen bei einem Kaffee oder einem Stück Kuchen kennenlernen. Während der Öffnungszeiten helfen Willkommensteam-Mitglieder und Cafébesucher Flüchtlingen beim Ausfüllen von Formularen oder bei den Hausaufgaben. Zusätzlich gibt es Sprachkurse, Mal- und Nähprojekte, Musikabende und im Keller eine Fahrradwerkstatt. Die Arbeitsgruppe Arbeit und Ausbildung organisiert Informationsveranstaltungen, bei denen Fachleute Berufsbilder vorstellen.

Die Angebote werden gut angenommen, pro Nachmittag kommen 50 bis 70 Besucher ins Café. „Den Flüchtlingen geht es in erster Linie darum, Kontakte zu knüpfen und ihre im Unterricht gelernten Deutschkenntnisse anzuwenden“, weiß Conny Diegel. „Der Vorteil ist, dass der Zugang so niedrigschwellig ist.“

Mittlerweile kämen auch alteingesessene Elmshorner regelmäßig vorbei, erzählt Diegel. „Auch, wenn es gerne noch mehr sein dürften.“ Eine ältere Lehrerin setze sich immer mit einigen Flüchtlingen zum Deutschlernen an einen Tisch, andere kämen nur zum Kaffeetrinken vorbei.

Bevor das Mühlencafé gegründet wurde, war es beim Willkommensteam üblich, dass Mitglieder Patenschaften für einzelne Flüchtlinge übernehmen. Doch damit ist der Verein schnell an seine Grenzen gestoßen, die Nachfrage von Seiten der Flüchtlinge war zu groß. Dazu kam das Platzproblem: „Unser kleines Büro in der Königstraße platzte aus allen Nähten“, erinnert sich der Willkommensteams-Vorsitzende Volker Laedtke. „Wir hatten einmal in der Woche eine einstündige Beratung, da standen die Leute Schlange.“

Ende 2015 entstand im Willkommensteam die Idee mit dem Mühlencafé. „Als wir mit Vertretern der Stadt darüber gesprochen haben, stellte sich heraus, dass man dort die selbe Idee hatte“, erinnert sich Diegel. „Wir waren uns schnell einig: Die Stadt trägt die Mietkosten für die Räume und das Willkommensteam ist Betreiber des Cafés.“ Im April mietete die Stadtverwaltung die 150 Quadratmeter großen Räumlichkeiten des ehemaligen Bettenhauses Pape in der Mühlenstraße. Mit Hilfe von Spendengeldern in Höhe von über 52 000 Euro und monatelanger ehrenamtlicher Arbeit verwandelte das Willkommensteam das nüchterne Ladenlokal in ein gemütliches Café. Eröffnet wurde am 21. Oktober 2016. Seitdem verkaufen 30 Ehrenamtliche hier dienstags, donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr zu günstigen Preisen Kaffee und Kuchen und sorgen dafür, dass die Besucher ins Gespräch kommen. Und es soll noch weitergehen, sagt Volker Laedtke: „Nächstes Jahr würden wir gerne mehr Musikveranstaltungen anbieten – und mit dem Mittwoch einen zusätzlichen Tag dazu nehmen.“