Mitarbeiter beklaut Arbeitgeber

Der 37-jährige Mitarbeiter eines Bönningstedter Sonderpostenmarkts sowie sein 61-jähriger Komplize sind bei einem Diebstahl festgenommen worden. Dies teilte die Polizei mit. Die beiden Männer sollen in der Vergangenheit bereits mehrfach Hundematten, Rollkoffer und Dekoartikel aus dem Sonderpostenmarkt gestohlen haben und so einen Schaden in Höhe von 50 000 Euro verursacht haben. Nach der Festnahme fanden Durchsuchungen im Umfeld der Männer statt. Dabei fanden die Ermittler den Großteil des Diebesguts .

von Knuth Penaranda

erstellt am 13.Jun.2017 | 17:29 Uhr