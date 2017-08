Hafenfest : Mit Videos: Hafen und Trompeten

vergrößern 1 von 1 Foto: Cornelia Sprenger 1 von 1

Elmshorn | „Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass! – was geht’n Alter? Bass, Bass, wir brauchen Bass!“ Diese charmante Weisheit von „Das Bo“ tönte am vergangenen Abend durch den Elmshorner Skulpturengarten. Kunst und Musik trifft sich eben.

Hier probten die Moneybrothers für ihren Auftritt beim Hafenfest, das am Wochenende stattfindet. Und dabei reihen sie sich in eine lange Tradition ein. Auch Jan Delay und Fettes Brot coverten den berühmten Partysong. Doch ein bisschen Individualität muss nun auch bei jedem Cover dabei sein. Also luden die Moneybrothers die Comboband der Bismarckschule zum gemeinsamen Musikzieren ein. Kennengelernt haben sich die beiden Bands bei dem Konzert „ENharmonie“ der Elmshorner Nachrichten im vergangenen Mai. Dort waren die vier Akustikmusiker sichtlich beeindruckt von den jungen Talenten, die ihre Saxophone, Trompeten und Posaunen ordentlich zum Dröhnen bringen.

Dabei bildet das Repertoire der Comboband eine Mischung aus Motown-Soul, Jazz und Blues, gespickt mit ein paar modernen Klassikern und Partyhits. Und so führen die Moneybrothers und die Comboband nun viele unterschiedliche Musikstile und Klangcharakteristika zusammen.

Seit fast zwei Monaten proben die insgesamt elf Musiker zusammen. Eine ganz große Herausforderung, die verschiedenen Klangfarben, Geschmäcke und Melodien unter einen Hut zu bekommen. Das Endergebnis kann sich aber hören lassen. Popmusik, Akustik-Cover, ordentlich frisiert mit jazziger und souliger Blasmusik. Und für den besonderen Charakter beim Gesang sorgen neben Frontmann Julian Gerritzen auch die Sängerinnen der Combo sowie zwei weitere Gesangstalente der Young Spirits. Ein spannendes genreübergreifendes Projekt. Die Moneybrother spielen am Sonnabend ab 20.30 Uhr auf der Nordbühne.

Hafenfest Elmshorn: Das Bühnenprogramm

Bühne am Nordufer Freitag, 25. August 18.30 Uhr: Eröffnung der Flora-Woche 2017 durch Bürgermeister Volker Hatje mit dem Seemanns-Chor „Elveshörn-Maritim“.

19.45 Uhr: „Sixty-5“, Musik der 1960er Jahre.

22.30 Uhr: „Mary Jane Killed the Cat“, rockige Rhythmen aus Elmshorn. Sonnabend, 26. August 16.15 Uhr: FTSV Fortuna, Judo-Klub Elmshorn.

17 Uhr: EMTV Vie Vitale, Minikids, Fitkids, Stardance.

17.25 Uhr: EMTV Cheerleading.

18.30 Uhr: „Kahuna“, alternative Rockband.

20.30 Uhr: „The Moneybrothers & Special Guest“.

22.30 Uhr: „Shout!“, Cover und Top 40. Sonntag, 27. August: 12 Uhr: VielHarmonie Orchester Elmshorn, Rock, Pop, Klassische Elemente.

15 Uhr: Kung Fu Schule Elmshorn, Kung Fu-Vorführungen.

16.30 Uhr: „Kaths & Com.“.

Stadtwerkebühne am Südufer Freitag, 25. August 19 Uhr: 1 kw/h-Musik, Hafencrew (DJ-Set). Sonnabend, 26. August 14 Uhr: Tanz Turnier Club Elmshorn.

15 Uhr: Shanty-Chor Norderstedt.

16.30 Uhr: „The Bohemians Blues Connection“.

18.15 Uhr: „Ripe & Ruin“.

20 Uhr: „Die Koschmiders“, Beatles Coversong

22.15 Uhr: „HeartRock Café“.

0 Uhr: „Der Tarzan und DJane“. Sonntag, 27. August 11 Uhr: Tanz Turnier Club Elmshorn.

12.15 Uhr: Malte Schöning.

14.15 Uhr: „Happy Oysters Quintett“.

16 Uhr: Siegerehrung des 5. Elmshorner Drachenboot-Cups.

von Laura Kalbow

erstellt am 25.Aug.2017 | 12:00 Uhr