Mit Götz Alsmann nach Rom reisen

Bei seinem letzten Besuch in Elmshorn vor mehr als vier Jahren hat er uns musikalisch in die Nachtklubs von Paris entführt. Nun nahm uns Götz Alsmann vor ausverkauftem Haus im hiesigen Stadttheater mit ins Rom der 1950er- und 1960er-Jahre. In aufsehenerregend schicken flieder-schwarz-weiß-längsgestreiften Jacketts zu schwarzen Anzughosen betreten Alsmann und seine Band die Bühne und legen sofort los. Zur Eröffnung gibt es „Quando Quando Quando“, jedoch nicht in der uns allen vertrauten Version aus den 60er-Jahren von Peter Alexander oder Caterina Valente, sondern als rhythmischer, cooler Bossa Nova.

Auch in seinem neuen Bühnenprogramm „… in Rom“ bleibt Alsmann sich treu und fasst Schlager und Chansons vergangener Jahrzehnte stets neu an und frischt sie lateinamerikanisch auf oder lässt sie einfach locker, leicht swingen. Mit sehr viel Gefühl, Hingabe und Akribie interpretieren Alsmann und seine exquisite Band die Hits, die vor 50, 60 Jahren aus dem Land kamen, wo die Zitronen blühen und der Himmel „azzurro“ ist.

Die markante Haartolle färbt sich mittlerweile in Strähnen grau und türmt sich auch nicht mehr ganz so imposant auf, an jugendlichem Temperament hat der 60-jährige Entertainer indes nichts verloren. Mit blühender Leichtigkeit und dem unverändert aufmüpfigen Schalk füllt Götz Alsmann Bühne und Saal, immer bereit für den nächsten Witz und ein musikalisch leichtes Abendvergnügen.

Bei den langen, aber niemals langweiligen Ansagen zu jedem Lied ist Götz Alsmann ganz Conférencier alter Schule. Seine scheinbar beiläufigen Gesten sind Stilmittel allein – das Abtupfen von Schweiß mit dem weißen Stofftaschentuch oder das gewissenhafte Schließen des obersten Jackettknopfs jedes Mal, wenn er sich vom Klavier erhebt. Mit rasender Sprechgeschwindigkeit werden dann Geschichten und Geschichte des italienischen Schlagers wie aus dem Lexikon vorgetragen runtergerattert.

Alsmann vergisst keinen Interpreten, keinen Komponisten und Anekdoten und Schnurren aus der Zeit des Wirtschaftswunders machen die gut zwei Stunden zu einem kurzweiligen Konzert. So erinnert er sich an einen Auftritt von Sänger und Schauspieler Adriano Celentano im deutschen Fernsehen und den Kommentar, den sein Vater dazu bereithielt: Das ist ja ein schöner „Tippelbruder“. Doch jedes Mal, wenn es droht zu albern zu werden, geht es fast feinsinnig mit dem nächsten Schlager weiter.

„Marina“, „Ciao, Ciao Bambina“ und „Volare“ kennen alle, zumindest diejenigen, die schon mindestens vier Lebensjahrzehnte hinter sich ließen, doch auch viele hierzulande unbekanntere Melodien aus Italien hat Götz Alsmann taktvoll ausgegraben – und das Publikum dankt es ihm (am Piano) und vor allem Vibraphonist Altfrid Maria Sicking mit mehrmaligem spontanen Szenenapplaus.

Nach zwei Nummern sich nur mit der Ukulele begleitend am Ende des Konzerts, wird die dritte Zugabe zum krachenden Abschluss eines unvergesslichen Abends mit italienischen Melodien, und bei den „Capri-Fischern“ als forsch treibender Swing können auch die wenigen jungen Besucher im Saal noch einmal textsicher mitsingen oder zumindest -wippen. Auf die nächste Städtereise Götz Alsmanns kann man sich also freuen und auf seinen nächsten Besuch im Stadttheater Elmshorn sowieso.