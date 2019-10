Mit der Zeitkapsel in die Zukunft

Gemeinde Kölln-Reisiek legt Grundstein für Generationsübergreifendes Bildungszentrum / Kosten: drei Millionen Euro

Michael Bunk

27. Oktober 2019, 16:42 Uhr

Kölln-Reisiek | Es liegen bereits deutlich mehr Steine als der, in dem Kölln-Reisieks Bürgermeisterin Kerstin Frings-Kippenberg (SPD) gestern das mit den aktuellen Elmshorner Nachrichten, einigen Münzen und von den Grundschulkindern gemalten Bildern gefüllte Zeitkapsel aus Stahl einmauerte. Genau genommen stehen vom Generationsübergreifenden Bildungszentrum bereits die ersten Wände. Dienstag kommender Woche soll die erste Geschossdecke eingezogen werden.

Frings-Kippenberg freute sich dennoch sichtlich, nun auch offiziell den Startschuss für dieses Drei-Millionen-Euro-Projekt zu geben. „Wir haben uns auf den Weg gemacht, unsere Schule zukunftsfähig zu machen. Nach der Fertigstellung gibt es rund 700 Quadratmeter zusätzliche Fläche, eine Mensa mit Küche, einen Technikraum, einen Musikraum und weitere Klassenräume“, betonte die Bürgermeisterin. Noch in diesem Jahr soll Einweihung gefeiert werden.

Die Gemeinde Kölln-Reisiek stemmt 1,6 Millionen Euro bei diesem Bauvorhaben. 750 000 Euro – und damit die Höchstförderung – kommt aus EU-Mitteln. Weitere 600 000 Euro als Infrastrukturabgabe von einem Investor, der in der Gemeinde in puncto Baugrundstücke seit Jahren aktiv ist. „Unser Bildungszentrum wird ein Ort des Lernens und des gemeinsamen Lebens“, sagte Frings-Kippenberg. Denn außerhalb der Schulzeiten und am Wochenenden sollen auch andere Institutionen die neuen Räume nutzen können.

Bei der Grundsteinlegung für das wegweisende Projekt waren gestern natürlich auch Vertreter aus Politik, der Feuerwehr, der Schule, vom Amt Elmshorn-Land und der Aktiv Region vor Ort. Strahlende Gesichter überall.

Die Arbeiten an der Erweiterung der örtlichen Grundschule haben bereits in den Osterferien mit der Entkernung des Altbaus begonnen. Dieser hat mittlerweile eine neue Dacheindeckung erhalten. Dafür musste unerwartet der Dachstuhl verstärkt werden. Hier entstehen aus zwei ehemaligen Wohnungen ein Musikraum mit angrenzendem Lager und eine so genannte Kommunikationsfläche.

Auch im Keller hatte es unliebsame Überraschungen gegeben, so dass nach Angaben Paulsens bereits Mehrkosten von fast 50 000 Euro aufgelaufen sind.

Im neuen Trakt, der die Lücke zur Betreuung füllt, entstehen im Erdgeschoss eine Mensa und ein Werkraum sowie im ersten Stock zwei Klassenzimmer. Damit ist gewährleistet, dass die Grundschule durchgehend zweizügig betrieben werden kann. Aktuell sind zwei Klassen in Containern ausgelagert. Dies wird auch bis Ende dieses Schuljahrs so bleiben. Prognose für die Fertigstellung des Neubaus: Juni 2020 – wenn denn alles klappt.

Im Gegensatz zu früheren großen Maßnahmen berichtete Birger Paulsen (SPD) als Vorsitzender des zuständigen Bau- und Planungsausschusses in der Gemeindevertretersitzung noch von ungewohnten Schwierigkeiten und Verzögerungen mit einigen Handwerksbetrieben. „Ich muss jeden Tag einen bis drei Briefe raushauen. Es gibt Absprachen in der Baubesprechung, um die kümmern sie sich nicht“, klagte er und machte dies unter anderem an der guten Auftragslage im Handwerk fest. Zudem aus seiner Sicht ärgerlich: Die Sicherheitsbeauftragte der Grundschule hat eine Anzeige wegen der Staubentwicklung gestellt. „So viel Ärger – das nervt“, stellte Paulsen fest.

Auch Frings-Kippenberg räumte ein, dass bei all dem guten Willen der Beteiligten „Störungen, Lärm und Schmutz nicht ausbleiben“. Sie bedankte sich für die Geduld von Lehrern, Eltern und Schülern. „Am Ende können wir hoffentlich sagen, dass sich die Mühe gelohnt hat.“