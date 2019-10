Mit der Dittchenbühne zum Adventsmarkt

von Christian Brameshuber

18. Oktober 2019, 11:46 Uhr

Elmshorn | Mit einem adventlichen Tagesausflug beendet das Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ am Sonnabend, 14. Dezember, sein Reiseprogramm 2019. An diesem Tag geht es mit dem Bus zum Weihnachtsmarkt in Bremen. Der traditionelle Bremer Weihnachtsmarkt findet in der Innenstadt statt und zählt zu den großen Weihnachtsmärkten in Deutschland. Er wird in verschiedenen Bereichen der Altstadt abgehalten – auf dem Marktplatz, rund um das Rathaus und im Domshof. Allein auf diesem Markt finden sich etwa 200 Stände, und Jahr für Jahr kommen gut 1,5 Millionen Besucher, um die Vorweihnachtsstimmung zu genießen, Glühwein zu trinken, einen weihnachtlichen Imbiss zu verzehren sowie um Geschenke zu kaufen.

Der Reisebus der Dittchenbühne startet um 11 Uhr. Die Rückfahrt nach Elmshorn erfolgt nach Absprache mit den Reiseteilnehmern. Die Reiseleitung übernimmt Jan Berning vom „Forum Baltikum - Dittchenbühne“. Der Preis beträgt 49 Euro. Nähere Informationen und Anmeldung unter Telefon (0 41 21) 8 97 10.