Mit dem Seniorenrat zum Grünkohlessen

Avatar_shz von Knuth Penaranda

28. Oktober 2019, 11:39 Uhr

Elmshorn | Der Seniorenrat der Stadt Elmshorn organisiert für den 3. Dezember einen Tagesausflug nach Lexfähre zum Grünkohlessen. Abfahrt ist um 10 Uhr ab dem ZOB in Elmshorn. Im Restaurant „Zum alten Fährhaus“ erwartet die Teilnehmer eine Vielzahl von Kohlgerichten.

Anschließend geht es mit dem Bus weiter nach Heide zur Winterwelt. Gegen 18 Uhr ist die Ankunft in Elmshorn geplant. Die Kosten betragen 36 Euro inklusive Mittagessen mit einem Getränk.

Der Kartenverkauf startet am Dienstag 12. November im Seniorenratsbüro in der Königstraße 36a.