Mit dem Handy besser umgehen

von Knuth Penaranda

13. April 2018, 11:24 Uhr

Der Computer Club Elmshorn bietet neue Kurse zum Umgang mit dem Smartphone an. Einsteiger finden sich am Montag, 16. April, in der Königstraße 36a ein. Ab 15 Uhr erlernen sie dann die grundlegenden Fähigkeiten zur Benutzung des Mobilgerätes. Fortgeschrittene können am Mittwoch, 18. April, einen Kurs besuchen, ebenfalls in der Königstraße. Sie werden ihre Kenntnisse vertiefen und den sicheren Gebrauch üben. Die Kurse umfassen jeweils acht Termine. Weitere Informationen sowie die Anmeldung finden sich online. >

www.computerclub-elms horn.de/kursangebot/