Polizei sucht Zeugen : Messerattacke am Elmshorner Bahnhof

Der 25-Jährige war in einen Streit mit einer Gruppe von Männern geraten. Einer soll dabei ein Messer gezückt haben.

von Knuth Peñaranda

26. August 2019, 16:15 Uhr

Elmshorn | Tatort Holstenplatz: Am Samstagmorgen, 24. August, ist ein 25 Jahre alter Mann aus Hamburg am Elmshorner Bahnhof mit einem Messer verletzt worden. Um 7 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei über Notruf am Holstenplatz eine Schlägerei mit mehreren Personen. Beamte konnten dort allerdings wenig später keinen Beteiligten mehr finden.

Während der Fahndung im Umfeld trafen die Einsatzkräfte in der Königstraße auf den 25-Jährigen. Er hatte eine Verletzung an der Hand, die von Sanitätern ambulant versorgt wurde. Er gab an, auf dem Bahnhofsvorplatz mit drei bis sechs unbekannten Männern in Streit geraten zu sein. Einer habe ihm ein Messer vorgehalten. Bei dem Versuch, das Messer wegzuschlagen, habe er sich an der Hand verletzt.

Die unbekannte Gruppe soll in Richtung ZOB weggegangen sein. Nach Angaben des 25-Jährigen sind die Täter alle zwischen 20 und 25 Jahren alt. Einer von ihnen ist mit 1,90 Metern auffallend groß, trug einen Bart und dunkles Haar.

Zeugen können sich bei der Elmshorner Kripo unter Telefon (04121) 8030 melden.

