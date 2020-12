Ermittlungen laufen : Media-Markt-Überfall in Elmshorn: Polizei bittet weiter um Zeugenhinweise

Die Täter hatten einen Mitarbeiter im Elektronikgeschäft am Franzosenhof mit einer Waffe bedroht und eine fünfstellige Summe erbeutet.

Avatar_shz von Daniela Lottmann

02. Dezember 2020, 13:49 Uhr

Elmshorn | Noch keine heiße Spur meldet die Polizei zu dem Überfall des Media Marktes in Elmshorn. Geschehen war dieser am Sonnabend (28. November) nach Ladenschluss in dem Fachmarkt am Elmshorner Franzosenhof.

Nach einem Zeugenaufruf, den die Ermittler am Montag (30. November) veröffentlicht hatten, meldeten sich laut Polizeisprecher Lars Brockmann mehrere Hinweisgeber. Eine ganz heiße Spur sei bislang nicht dabeigewesen. "Im Augenblick befinden wir uns noch in der Auswertung", sagt Brockmann. Die Ermittlungen dauern an.

Die Ermittler hoffen nun, das sich weitere Zeugen melden. Insbesondere hatten sie in ihrem Zeugenaufruf nach Personen gefragt, die vor oder nach der Tat zwei verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Fachhandels oder in der Umgebung gesehen haben. Die Tatzeit liegt zwischen 21.15 Uhr und 22.06 Uhr. Weiterhin fragen die Ermittler, wem im Verlauf der Nacht zum Sonntag, 29. November, in der Schulstraße in Seeth-Ekholt etwas aufgefallen ist. Dort wurde das Fluchtauto der beiden Täter gefunden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Elmshorn unter der Telefonnummer (04121) 80 30 entgegen.