Filiale in Elmshorn : Media-Markt-Kunde beschwert sich über Freiwild-Werbung und erntet Shitstorm

„Tolles Erlebnis gestern bei Media Markt Elmshorn. Ich wollte mir eine X BOX One X und dazu einen neuen Fernster kaufen. Nach dem ich mir von einem recht freundlichen Mitarbeiter einen neuen Philips TV verkaufen lassen habe, war ich eigentlich ganz glücklich. Auf dem Weg zur Kasse, viel mir in der Musikabteilung ein Werbeaufsteller der Band Freiwild auf. Für alle die Freiwild nicht kennen, eine Rechtsextreme Band aus Österreich die Nazi Rock machen. Ich habe die Verkäuferin die grade dabei war CDs einzusortieren angesprochen ob sie wüste, dass Media Markt Nazi Rock verkaufen und ob sie mir mal den Abteilungsleiter zeigen könne. Die junge Dame antwortete mir; Sie sind bestimmt auch so ein Gutmensch und Ausländerfreund?, Freiwild ist eine Geile Band! Etwas erschrocken, dachte ich mir, fang jetzt mal keinen Streit mit eine 18 Jährigen Verkäuferin an. Da kam auch schon der Abteilungsleiter um die Ecke und fragte mich was ich die Mitarbeiterin so massiv bedränge? Ich antwortete; ich habe die junge Frau nicht bedrängt, Ich habe sie nur gefragt ob sie wisse, das Freiwild eine Rechtsextreme Band ist die Nazi Rock machen, worauf ihre Mitarbeiterin zu mir sagte, ich sei auch so ein Gutmenschen und ausländerfreund. Die Antwort des zweiten Mitarbeiters war dann echt ne Hausnummer. Er sagte mir; Wenn Sie sich an Deutscher Musik stören und ein Problem mit Bands wie Freiwild haben, dann kaufen Sie doch woanders! Gesagt getan keine X Box für 500 Euro und auch keinen neuen Fernseher für 999 Euro. Und an Alle Mitarbeiter von Media Markt zumindest die die keine Sympathien für Nazi Rock haben, überlegt mal was in euren Märkten verkauft wird.“