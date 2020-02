Polizei sucht Zeugen : Maskierter Messermann überfällt Tankstelle in Elmshorn

Der Täter zwang den Angestellten, Bargeld und Zigaretten herauszugeben.

Avatar_shz von Christian Brameshuber

06. Februar 2020, 15:45 Uhr

Elmshorn | Bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle in Elmshorn: Laut Polizei hat der Täter Bargeld und Zigaretten erbeutet. Mittwoch, 5. Februar, 21.52 Uhr: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, betrat der Mann zu diesem Zeitpunkt den Verkaufsraum der Tankstelle an der Turnstraße.

Der Täter war maskiert, trug eine Sturmhaube. Er bedrohte den Angestellten mit einem Messer und zwang ihn, Bargeld und Zigaretten auszuhändigen. Anschließend flüchtete er in Richtung Turnstraße/Jahnstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, schlank und zirka 1,80 Meter groß. Er war dunkel bekleidet und trug eine Jeans. Unterhalb der Maske war ein Stoppelbart zu erkennen. Der Täter sprach Deutsch mit Akzent.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04121) 8030 entgegengenommen.

