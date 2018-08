Markierungsarbeiten an Hebbelstraße begonnen

Zwischen Hebbelplatz und Heidmühlenweg weist die Stadt Schutzstreifen für Radfahrer aus

von Christian Brameshuber

09. August 2018, 11:12 Uhr

Es riecht noch frisch nach Farbe an der Hebbelstraße, doch im Rathaus meldeten sich schon die ersten verärgerten Bürger, die die Verwaltung über angebliche Verkehrssünder aufmerksam machen wollen. „Sie wollten schon Autos melden, die unerlaubt auf dem Schutzstreifen parken. Aber so weit sind wir noch nicht“, sagt die Elmshorner Verkehrsplanerin Ellen Unger.

Zurzeit werden zwischen Hebbelplatz und dem Kreuzungsbereich Heidmühlenweg Fahrbahnmarkierungen aufgetragen, die beidseitig einen Schutzstreifen für Radfahrer ausweisen. Am östlichen Fahrbahnrand darf nach Beendigung der Arbeiten nicht mehr geparkt werden; am westlichen Rand werden extra Parkflächen ausgewiesen. Hier dürfen Autos nun halb auf der Fahrbahn, halb auf dem ehemaligen Radweg parken. Die Markierungsarbeiten sind aber noch nicht abgeschlossen. Auch entsprechende Schilder fehlen noch, so dass anderweitiges Parken noch nicht geahndet wird. „Bis Ende nächster Woche wollen wir aber fertig sein“, sagt Unger.

Insgesamt werde weniger Parkfläche zur Verfügung stehen. „Dadurch, dass wir den ganzen westlichen Radweg aber freigeben, dürfte es nicht so schlimm werden“, sagt Unger. Auch die Parkfläche neben der Fahrbahn am Hebbelplatz bleibe bestehen.

Die Veränderung der Radverkehrsführung war notwendig geworden, weil sich die separaten Radwege an der Hebbelstraße in einem schlechten Zustand befinden. „Für eine Sanierung fehlt es an Geld und Kapazitäten“, sagt Unger. Die Schutzstreifen seien eine kostengünstige Lösung zu Gunsten des Radverkehrs. Die Verwaltung rechnet dafür mit Kosten von etwa 12 000 Euro. Eine Radwegsanierung hätte dagegen mit einem sechstelligen Betrag zu Buche geschlagen, erklärt Unger.

Durch den Schutzstreifen soll sich auch die Übersichtlichkeit verbessern. So soll die konkrete Ausweisung einzelner Parkflächen dafür sorgen, dass an der Kreuzung Heinrich-Hauschildt-Straße die Autos nicht mehr im Bereich der Fußgängerampel parken. Auch werden in Kreuzungsbereichen rote Flächenmarkierungen eingesetzt, die die Wachsamkeit unterstützen sollen.