Machtdemonstration des TSV Ellerbek

von Michael Bunk

erstellt am 12.Nov.2017 | 12:08 Uhr

Tabellenführer für ein paar Stunden: Diesen Moment durften die Frauen des TSV Ellerbek in der Handball-Oberliga Hamburg/SH nach dem 34:19 (18:11) gegen den MTV Herzhorn genießen. Das Fehlen von vier Stammkräften – Rebecca Holst (verletzt), Sabrina Wrage, Julia Steinberg (beide Urlaub) und Anna-Lena Seemann (krank) – hatte keinen negativen Einfluss auf die Leistung der Mannschaft.

Basis für den ungefährdeten Erfolg war der konzentrierte Start. Das Team setzte die Forderung von Trainer Ingwert Ingwertsen, die Frage nach dem Sieger nach 20 Minuten geklärt zu haben, um und zog über 10:4 bis auf 15:7 (23. Minute) davon. „Danach haben wir uns ein paar dumme Gegentore eingefangen, weil wir in der Deckung zu langsam zur Ballseite verschoben und einige Schlagwürfe aus dem Rückraum zugelassen haben“, kritisierte der TSV-Coach.

Je länger aber die Partie dauerte, desto ratloser wurden die Gäste. Das Ellerbeker 6:0-Abwehrbollwerk ließ in den letzten 20 Minuten nur noch vier Treffer zu. „Wir haben zum vierten Mal in Folge weniger als 20 Gegentore bekommen“, hob Ingwertsen die Deckungsarbeit hervor, an der auch die Torfrauen großen Anteil haben. Lena Thürich brachte selbst die starke MTV-Linksaußen Yana Hesse zur Verzweiflung und Pia Belza gab sich im letzten Drittel auch kaum eine Blöße.

Ob der TSV seine Erfolgsserie (15:1 Punkte) auch ohne Ann-Kathrin Skubich (Urlaub) fortsetzen kann, wird sich zeigen. Gegen Herzhorn ließ der Trainer in der zweiten Hälfte sogar die etablierten Melina Dahms und Tina Hinrichs lange pausieren – ohne Qualitätsverlust. „Bei uns werfen alle Tore“, sagte Coach Ingwertsen.