Luther, Kant und Scotch Whisky

Ein Engel ist man am besten in Schottland. Dort werden nämlich die bekanntesten und wohl besten Whiskys der Welt gebrannt. Etwa 70 Prozent beträgt der Alkoholgehalt direkt nach der Destillation. Danach werden die edlen Tropfen für mindestens drei Jahre in Holzfässern gelagert, wobei ein Teil des Alkohols verdunstet. Angels Share nennt man diesen Anteil. Sinngemäß übersetzt heißt das „Schluck für die Engel“.

In der Welt des Whiskys gibt es viele solcher interessanten Details, derer sich vermutlich manch ein Whisky-Liebhaber nicht bewusst ist. Wer mehr wissen möchte, kann sich den Vortrag der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft (SHUG) am 17. April 2018 im Kalender anstreichen. Christian Peifer, Fachapotheker für Pharmazeutische Analytik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, spricht dann zum Thema „A wee dr(e)am of scotch whisky“. Zu dem Vortrag in der Elsa-Brändström-Schule gehören auch ein Quiz und ein Tasting.

„Ein Vortrag mit Probieren – das ist für uns auch Neuland“, sagt Dieter Kleinbreuer, Schatzmeister der Schleswig-Holscheinischen Universitätsgesellschaft in der Sektion Elmshorn. Die Vereinigung lädt einmal im Monat Wissenschaftler zu einem Vortrag in Elmshorn ein. Rund 100 Besucher haben die Veranstalter in der vergangenen Saison bei ihren Abenden gezählt.

Neben Neuheiten sei ein guter Themenmix wichtig bei der Zusammenstellung des Programms, sagt Kleinbreuer. Auch achte die Sektionsleitung darauf, Vortrage auszuwählen, die Bezug zu einem aktuellen Thema aufnehmen. So nahm die Sektion etwa die Unruhen in der Ukraine zum Anlass, um einen Wissenschaftler einzuladen, der die Geschichte des Landes beschrieb. „Wenn man die Geschichte kennt, versteht man die Gegenwart besser“, erklärt Kleinbreuer. Nun ist das Programm für die Saison 2017/2018 fertig und kann im Internet eingesehen werden.

Besonders viele Besucher zählt die Sektion bei Vorträgen zur Geschichte Schleswig-Holsteins oder bei Themen mit regionalem Bezug. In der neuen Saison wird es deswegen einen Vortrag zur Reformation in Lübeck und einen Abend zur Zukunft der Containerschifffahrt geben.

„Die Idee ist, das Wissen aus der Hochschule in die Bevölkerung zu transportieren. Direkt in die Mitte“, erklärt Kleinbreuer das Konzept. Besonders wichtig sei dabei der Dialog. Wer im Fernsehen Wissenschaftssendungen schaue, könne sich eben nicht anschließend mit dem Wissenschaftler unterhalten und Fragen stellen, sagt Kleinbreuer. „Es gab Abende, da sind wir noch zusammen ein Bier trinken gegangen, damit wir weiterdiskutieren konnten“, erzählt Kleinbreuer. Damit dieser Austausch stattfinden kann, würden die meisten Forscher darauf achten, ihren Vortrag auch für Laien verständlich zu gestalten.

von Daniela Lottmann

erstellt am 25.Aug.2017 | 16:00 Uhr