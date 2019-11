Literaturfest Elmshorn liest: Quiz, vierter Teil

von Christian Brameshuber

21. November 2019, 10:56 Uhr

Elmshorn | 10 Jahre „Elmshorn liest“: Im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe steht bis zum 23. November die Autorin Karen Duve. Das Kulturamt der Stadt und die Elmshorner Nachrichten testen gemeinsam das Literaturfest-Wissen der Elmshorner. Machen Sie mit und gewinnen Sie Bücher und Kalender, die unter allen Einsendern mit dem richtigen Lösungswort verlost werden. Und so geht es: Bis Sonnabend stellen wir Ihnen jeden Tag in den EN eine Frage. Sammeln Sie die richtigen Buchstaben und sortieren Sie diese dann in die richtige Reihenfolge. Das Lösungswort schicken Sie dann per Mail an brh@a-beig.de oder per Post an Elmshorner Nachrichten, Redaktion: Stichwort Elmshorn liest, Schulstraße 62-66, 25335 Elmshorn.

4. Frage – 2017:

Christoph Peters‘ Roman „Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln“ ist einem Keramikkünstler aus Schleswig-Holstein gewidmet – wie heißt er?



A) Lehmann

B) Petersen

C) Meyerhoff

D) Kollwitz



Für die Lösung wird der dritte Buchstabe der richtigen Antwort gesucht.



Das Programm von „Elmshorn liest“ für die kommenden zwei Tage:

Heute:

Im Roten Pavillion wird aus dem Buch „Dies ist kein Liebeslied“ vorgelesen. Das Songprojekt „Elmshorn, Elmshorn“ bildet den musikalischen Rahmen. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Klinikum Elmshorn, Agnes-Karll-Allee 2. Der Eintritt ist frei.

In der Stiftskirche wird aus dem Buch „Taxi“ vorgelesen. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Ensemble Intermezzo. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in dem Gotteshaus Friedensallee / Ecke Ost-West-Brücke. Eintritt ist frei.

Sonnabend, 23. November:

Das Frühstück mit Lesehappen beginnt um 10 Uhr im Café Lykke, Alter Markt 18. Der Duve-Roman „Dies ist kein Liebeslied“ steht im Mittelpunkt. Karten kosten 16,50 Euro inklusive Filterkaffee. Anmeldung unter Telefon (0 41 21) 7 80 76 72.

Natürlich kommt sie selbst nach Elmshorn: Die Autorin Karen Duve liest ab 13 Uhr aus ihrem aktuellen Roman „Fräulein Nettes kurzer Sommer“. Die Veranstaltung in der Sparkasse ist aber schon ausverkauft.