LG-Rekord für Lüders-Bahlmann

Belastungstest bestanden: Uwe Lüders-Bahlmann von der LG Elmshorn nahm mit seinen Vereinskollegen Heiko Pahl und Jochen Westphal am 1. Läuferabend mit Stab in Bad Oldesloe teil. So schloss er seine Vorbereitungen auf die Senioren-Europameisterschaften in Aarhus erfolgreich ab. Der Raa-Besenbeker belegte im 1000-Meter-Lauf der Männer, in dem alle erwachsenen Sportler gemeinsam gewertet wurden, den elften Platz. Zugleich verbesserte Lüders-Bahlmann den LG-Rekord der Altersklasse M60 von 3:19,9 Minuten auf 3:18,70 Minuten. Der Rekord von Siegfried Seeland hatte zwanzig Jahre Bestand. In Dänemark hat sich Lüders-Bahlmann für die Strecken 400 bis 10 000 Meter angemeldet und wird einer von drei Startern aus der LG sein. Neben ihm reisen auch Hans-Jürgen Fründt (10 000 Meter) und Sprinterin Anke-Suzan Behrmann (100 und 200 Meter) nach Jütland.

von Kornelius Krüger

erstellt am 25.Jul.2017 | 16:04 Uhr