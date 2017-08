Leni und ihr süßes Kälbchen

vergrößern 1 von 3 Foto: caw (2) 1 von 3

Die Tiere waren herausgeputzt, die Stimmung prächtig, und sogar das Wetter spielte mit. Geradezu ideal waren die Rahmenbedingungen zur Jungzüchterschau auf dem Morgenländer Hof in Bokel. Dort präsentierten 26 Teilnehmer aus Steinburg, Pinneberg und der Wilstermarsch ihre schönsten Rot- und Schwarzbunten in verschiedenen Altersklassen. Und weil der Kreisverein in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert, gab es sogar noch eine Ü-26-Klasse drauf zu, damit sich auch die älteren Jahrgänge nochmals vorstellen konnten.

Mittendrin im Präsentationstrubel: Die Vereinsvorsitzende Sandra Jessen. „Wir sind zum ersten Mal in Bokel zu Gast“, verriet sie. Die jüngste Züchterin Leni Magens aus Kollmar sei gerade erst im Juli drei Jahre alt geworden. In der Altersklasse eins präsentierte sie mit ihren kaum älteren Kollegen ihre Rotbunte Vonda. Auch wenn die jüngsten Züchter mit Feuereifer bei der Sache waren: Die Zahl von insgesamt 26 Teilnehmern konnte Jessen nicht vollends überzeugen. „Wir waren schon mal mehr“, gestand sie. Der Nachwuchs mache sich rar, dabei seien „alle Kinder bei uns herzlich willkommen“.

Einzige Voraussetzungen, um im Jungzüchterclub mitmachen zu dürfen, sind der Spaß an der Sache und natürlich eigene Tiere. „Wir bieten auch Vorbereitungskurse an und Termine jenseits der Zucht, so beispielsweise Schlittschuh laufen zur Weihnachtszeit“, verriet Jessen. Und auch, wenn man ein echter Verein sei, müsse keiner hohe Beiträge fürchten. „Bei uns mitzumachen kostet nichts.“ Das liege auch an den Sponsoren, ohne deren Hilfe Tierschauen wie jene in Bokel nicht so einfach möglich wären. Mit der Siegerehrung samt Preisverleihung endete die Jungzüchterschau in Bokel.



von Knuth Penaranda

erstellt am 30.Aug.2017 | 15:24 Uhr