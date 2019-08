Lehrer, Schulleiter, Vater

Am Montag beginnt Kevin Amberg als EBS-Chef

von Daniela Lottmann

10. August 2019, 19:00 Uhr

Elmshorn | Man kennt diese Geschichten: Kinder treten in die Fußstampfen der Eltern, beginnen ihnen nachzueifern und fangen in derselben Firma, Institution oder Behörde einen Job an. Bei Familie Amberg war es umgekehrt. Den richtigen Riecher bewies hier die Tochter. Vergangenes Jahr wechselte sie von der Grundschule Lieth auf die Elsa-Brändström-Schule (EBS) – ab Montag wird sie auch ihren Papa dort treffen: im Schulleiterbüro.

„Wir haben uns damals mehrere Schulen angeguckt, aber meine Tochter sagte: Hier will ich hin, hier fühle ich mich wohl“, erzählt Kevin Amberg. Auf diese Weise kam er mit der Schule in Kontakt und ließ sich von der Atmosphäre der Einrichtung einfangen. „Was hier auffällt ist, dass die Schüler im Fokus stehen“, sagt er. Das habe er schon als Vater mitbekommen, etwa als die Familie einmal zusammen im Sekretariat stand und zufällig die Klassenlehrerin der Tochter vorbei kam. „Sie begrüßte unsere Tochter zuerst und gab uns erst danach die Hand. Das ist für mich ein Zeichen gewesen. Die Schüler stehen im Zentrum.“

Dass die Schulleiterstelle an der EBS vakant werden würde, erfuhr Amberg in der Schulkonferenz, an der er als Elternvertreter teilnahm. Sofort hatte der Pädagoge die Idee, sich zu bewerben. Allerdings wollte er diese Entscheidung nicht alleine treffen. „Ich hätte mich nicht beworben, wenn meine Tochter ein Problem damit gehabt hätte.“ Sie stimmte zu, doch damit alles klappt, habe seine Tochter eine Regel aufgestellt: „Ich habe ein Verbot, Vertretungsunterricht in ihrer Klasse zu machen.“

Amberg ist 38 Jahre und stammt aus Berlin. Weil die Arbeitsbedingungen für Lehrer dort schlechter sind, wechselte er an die Hamburger Ida-Ehre-Schule. Drei Jahre war er dort stellvertretender Leiter, zwei Jahre lang auch Schulleiter. „In Hamburg einen bezahlbaren Wohnraum zu finden, wo man die Kinder auch mal draußen spielen lassen kann und nicht in der Einflugschneise zum Flughafen wohnt, ist fast unmöglich“, erklärt Amberg seinen Umzug in das Umland. Seit 2012 wohnt die Familie, zu der seine Frau und drei Kinder gehören, in Klein Nordende.

Deutsch und Mathe sind seine Fächer, wobei an der Mathematik sein Herz besonders hängt. „Bis zur zehnten Klasse fand ich das stinklangweilig.“ Aber in der Oberstufe löste sich der Knoten. „Es ist ein großartiges Fach, die Wissenschaft von Struktur und Ordnung“, findet er, doch er weiß auch, dass viele Schüler das Fach weniger schätzen. Manchmal gelinge es ihm aber, Schüler für Mathe zu erwärmen. Da war etwa ein Schüler in Hamburg, Migrationshintergrund und „ein ziemlicher Chaot, der Schule gern mal hat schleifen lassen.“ In der Oberstufe unterrichtete ihn Amberg im Matheleistungskurs – 15 Punkte in der mündlichen Abiturprüfung konnte der Schüler erreichen. Ein paar Jahre später erhielt Amberg eine E-Mail von dem jungen Mann, in der dieser sich „gestochend scharf formuliert“ bei dem Lehrer bedankt. Sein einstiger Schüler hatte sich in ein Mathematikstudium eingeschrieben. „Das sind Momente, weswegen ich Lehrer geworden bin. Deswegen werde ich auch als Schulleiter nicht aufhören zu unterrichten“, sagt Amberg.

Für seine Arbeit an der EBS habe er sich drei Werte auf die Fahnen geschrieben: Kommunikation, Transparenz und Partizipation. „Das herkömmliche Bild ist, das Gymnasiallehrer ihr eigenes Ding machen“, findet Amberg. Der neue Schulleiter will bewusst einen anderen Kurs einschlagen: „Ich möchte, dass die Türen zum Klassenzimmer offen stehen. Ich möchte, dass die Kollegen über den Unterricht sprechen und öfter Feedback bekommen.“ Zunächst gehe es ihm aber darum, das System der EBS zu durchschauen. Wo läuft es gut? Was denkt das Schulpersonal? Was kann man verbessern? Um einen Eindruck zu bekommen, wird Amberg viele Gespräche führen und sich bei jedem seiner 89 Kollegen für eine Stunde in den Unterricht setzen. „Und da muss dann meine Tochter auch mal durch.“