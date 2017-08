DLRG : Lebensretter auf Elbe und Krückau

vergrößern 1 von 1 Foto: DLRG 1 von 1

Elmshorn | Es muss für Passanten ein ungewohntes Bild gewesen sein: Ein Mann lag am Donnerstagabend im roten Schutzanzug im Elmshorner Hafenbecken und wurde mit Hilfe eines Schlauchboots der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus dem Wasser gezogen. Dann stieg er erneut in die Krückau – und wurde ein zweites Mal gerettet. Nur dieses Mal mit einer ins Wasser gelassenen Drehleiter der Feuerwehr.

Für Alexander Gierke gehören solche Übungen zum Alltag. Der 23-Jährige ist bereits seit fünf Jahren Mitglied der DLRG Elmshorn und wurde im März zum Technischen Leiter Einsatz gewählt. Seitdem beantragt er Fördergelder, wartet, inspiziert und bestellt Materialien für den Einsatz, organisiert Übungen, hält den Kontakt zu anderen Rettungs-Organisationen und bereitet Großveranstaltungen wie die Flora-Woche vor. Dort ist die DLRG für die wasserseitige Absicherung zuständig. „Die Arbeit beim DLRG nimmt viel Zeit in Anspruch“, erklärt Gierke, der im sechsten Semester Physik an der Universität Hamburg studiert. „Allein dieses Jahr waren es bereits rund 700 Stunden.“ Die Arbeit macht dem jungen Mann viel Spaß. „Es ist toll zu sehen, wie die anderen einen gut organisierten Dienstabend oder eine gut geplante Übung genießen“, sagt er. Und natürlich sei es auch schön, die geretteten Menschen zu sehen, die nach einem Einsatz froh seien, wieder sicher an Land gekommen zu sein. Trotzdem: Neben einem Vollzeitjob ist dieses Ehrenamt kaum leistbar. Genau das ist auch der Grund, warum Gierkes Vorgänger im Frühjahr das Amt abgegeben hat.

Einsätze übernimmt die DLRG Elmshorn überall dort, wo sie die Rettungsleitstelle hinschickt. Das kann ebenso auf der Krückau sein, wie auch auf Seen oder auf der Elbe. „Oft werden wir bei technischen Hilfeleistungen eingesetzt“, erklärt Gierke. Das kann ein Segelboot mit gebrochenem Mast sein oder ein Motorboot, das sich bei Niedrigwasser auf einer Sandbank festgesetzt hat – in solchen Fällen ziehen die Ehrenamtlichen von der DLRG die Boote an Land oder versuchen, anderweitig zu helfen. „Wir haben unsere Grenzen, was die Größen angeht“, sagt Gierke. „Bei Schiffen ab der Größe der ,Gloria’ hört es bei uns auf.“

Manchmal sind es auch medizinische Notfälle auf See oder Sucheinsätze, bei denen die DLRG angerufen wird. „Wir übernehmen dann die Aufgaben eines Rettungswagens – nur eben auf dem Wasser“, sagt Gierke.

Und manchmal müssen er und seine Kameraden auch ausrücken, um die Folgen der Gedankenlosigkeit anderer auszubügeln. Zum Beispiel im Juni, als eine Gruppe Jugendlicher mit einem kleinen Schlauchboot auf die Elbinsel Pagensand gefahren ist. „Als später Wind und Strömung einsetzten, kamen sie alleine nicht wieder zurück an Land und wir mussten sie abholen“, erzählt Gierke. Ohnehin würden viele die Strömung der Elbe unterschätzen. Das erschwere auch die Arbeit der DLRG deutlich. „Wenn wir an der Elbe ankommen, sind Boote oft weit von dem Standort, den uns die Leitstelle genannt hat, weggetrieben und wir müssen uns auf die Suche machen“, erklärt Alexander Gierke. „Und wenn ein Schwimmer erst einmal untergegangen ist, gibt es kaum eine Möglichkeit, ihn wiederzufinden.“ Schwimmer müssen die DLRG-Mitglieder aber von der Wache in Kollmar aus nur noch selten retten. „Das war vor ungefähr fünf Jahren noch anders“, erinnert sich Gierke. „Offenbar ist die Aufklärung inzwischen besser – die Leute passen auf.“

Schwimmer retten, Erste-Hilfe, Boote abschleppen – die Arbeit der DLRG ist vielfältig. Genauso vielfältig ist auch die Ausbildung. Alexander Gierke war schon als Kind eine Wasserratte. Als Pfadfinder machte er dann eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer. „Später habe ich im Freibad Wachdienst gemacht und habe dort Leute von der DLRG kennengelernt.“ Bei der DLRG folgten Lehrgänge als Sanitätshelfer, in Boots- und Revierkunde, Betriebsfunk, später kam die Ausbildung zur Führungskraft hinzu. Eine anspruchsvolle Ausbildung – für ein wichtiges Ehrenamt.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 15.Aug.2017 | 12:00 Uhr