Lebensmittel knapp: Hilferuf der Tafel

von Christian Brameshuber

erstellt am 31.Okt.2017 | 17:49 Uhr

Immer weniger Lebensmittelspenden – und gleichzeitig immer mehr Bedürftige, die auf die Essensausgabe angewiesen sind. Dörte Lippold von der Elmshorner Tafel spricht von einer dramatischen Situation. „Wir können nicht mehr alle Menschen ausreichend versorgen, die zu uns kommen“, sagt die Mitarbeiterin. Die Tafel ruft laut um Hilfe, ist zwingend auf Unterstützung angewiesen.

Hintergrund der aktuellen Versorgungskrise: Laut Lippold sind die Lebensmittelspenden der Elmshorner Supermärkte und Discounter in den vergangenen drei Monaten um bis zu 30 Prozent zurückgegangen. „Viele Händler verkaufen Lebensmittel deren Verfallsdatum näher rückt, zu deutlich reduzierten Preisen in ihren Märkten“, sagt Lippold. Diese Ware sei früher an die Elmshorner Tafel gegangen. Folge: Bei der Einrichtung kommen zurzeit viel zu wenig Lebensmittel an.

Inklusive Mittagstisch versorgt die Tafel pro Woche in Spitzenzeiten bis zu 1000 Menschen täglich, darunter Flüchtlinge, Obdachlose und alte Menschen mit Mini-Renten. „Wir prüfen, ob wir einen Ausgabetag streichen müssen“, sagt Lippold. Seite 4