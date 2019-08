Dorfgespräche in Seestermüle : Leben mit Tempo 30

In Seestermühe kennt jeder jeden – und das ist gut so. Wir waren mal im Dorf unterwegs.

von Knuth Penaranda

19. August 2019, 16:00 Uhr

Schneller, schneller, immer weiter – viel zu oft geht es im Galopp durch das Leben und wir huschen von Termin zu Termin. Unser Reporter Jann Roolfs macht da nicht mehr mit. Er nimmt sich eine Auszeit – 60 Minuten lang. So lange verweilt er für unsere Serie „Dorfgespräche“ in einem Ort in der Region, trifft interessante Menschen und lässt sich treiben.

Heute geht es um Seestermühe

17.05 Uhr. Das Gemeindezentrum besteht aus Sportplatz, Feuerwehrhaus, Containern für Glas und Kleider und einem Parkplatz. An einer Seite wirbt eine GmbH für „Bieranlagen“ in ihrer „Zweigstelle Seestermühe“, die in dem Gebäude untergebracht ist. Die Nebenstraße ist nur ein paar Dutzend Meter lang. Unterwegs fällt der Blick durch Fenster im ersten Stock auf alte Schultische und -stühle.

Die Dorfstraße ist die Lebensader, aber sie ist mit Vorsprüngen verengt und darf nur mit 30 befahren werden. Die Bushaltestelle in der Höhe von Nummer 50 trägt ein Reetdach und scheint eine zentrale Funktion einzunehmen: In zwei Vitrinen hängen Zettel, mit denen zur Blutspende und zur Sitzung des Umweltausschusses eingeladen wird; beide Veranstaltungen sind allerdings schon vorbei.

Jann Roolfs

Ein „rollender Supermarkt“ annonciert, dass er drei Mal pro Woche nach Seestermühe kommt. In den Ecken des Holzhäuschens sind zwei Kisten an den Wänden angebracht, darin Bücher, die hier offenbar zur Selbstbedienung ausliegen.

„Die hat irgendeiner hingestellt“, genauer weiß es auch Philipp Junke nicht, obwohl er schräg gegenüber wohnt. Der junge Mann ist mit seiner Freundin Nadine Neumann und Jack Russell Louis unterwegs. Sowohl Neumann als auch Junke sind in Seestermühe groß geworden und mögen ihr Heimatdorf: „Das schöne Land, die Ruhe eigentlich“ gefallen Nadine Neumann; „eigentlich“ sagt sie, weil ihre Worte vom Lärm eines Autos bedrängt werden.

Jann Roolfs

Philipp Junke mag vor allem die Landschaft „an der Elbe hinten.“ Seine Freundin genießt „den weiten Blick über die Felder“ und befindet: „Es hat etwas Eigenes, auch wenn es flach ist.“

Man kennt sich

Beide haben viele Freunde im Dorf: „Hier kennt jeder jeden“, sagt Philipp Junke. Los ist in Seestermühe allerdings gar nichts. „Am Wochenende kommt ein Bäckerwagen“, fällt Junke noch ein. Die jungen Leute treffen sich privat. Alternative: „Mit dem Auto kommt man schnell nach Elmshorn, mit der Bahn nach Hamburg“, erzählt Nadine Neumann. Das machen die beiden manchmal am Wochenende.

Pit Stieler fährt mit seinem Fahrrad auf dem Bürgersteig, seine Großmutter Antje Stieler daneben auf der Straße. Beide schnappen frische Luft nach einer Familienfeier: Pit wurde heute Morgen eingeschult, das wird im benachbarten Seester gefeiert. Jetzt fahren sie einmal um Seestermühe, das dauert eine Dreiviertelstunde lang, erzählt Antje Stieler. „Damit ich kaputt bin“, Pit Stieler kennt die Tricks der Erwachsenen: „Sonst bleibe ich immer eine Stunde lang wach.“

Am Eis ist der Erstklässler gerade knapp vorbeigeschrammt: Seine Oma ist zwar mit ihm zum Melkhus am Deich gefahren, wo es welches gibt, „aber wir hatten nur einen Schein, damit wurden wir nichts“, erzählt Antje Stieler. Ihr Enkel nimmt es sportlich und lässt sich auf einen anderen Tag vertrösten.

Wo sich die Tiere wohlfühlen

Ingo Behrmann gehört ein schönes, großes Reetdachhaus an der Dorfstraße. In den Balkonkästen vor den Fenstern im ersten Stock blüht es rot. Den Kragen aus Heide darüber musste er gerade neu machen lassen, erzählt der Rentner. Seine Mutter Ellie Behrmann verrät, warum: „Die Eichhörnchen hatten hier ein Nest gebaut. „Die Eichhörnchen sind inzwischen ausgezogen, aber bei Behrmanns fühlen sich viele Tiere wohl: „Spatzen, die machen das Dach kaputt“, Ingo Behrmann zeigt auf einen Schuppen, dessen Reetdach ein wenig zerzaust aussieht.

Außerdem kam vor Kurzem ein Specht vorbei: „Ich dachte neulich: ‚Was knallt hier?‘“, erinnert er sich an das Klopfen. An der Rückseite des Hauses steht im ersten Stock eine Tür einen Spalt weit offen, damit ein Schwalbenpaar seine Jungen versorgen kann, die im Nest auf dem Boden groß werden. Ellie Behrmann findet das „niedlich, dann sitzen sie abends nebeneinander“.

Sie bittet um die Ecke zu ihrer Seite von Haus und Garten. Stolz zeigt sie ihre Blumenpracht: „Das ist mein Hobby. Ich bin 86, aber das mach’ ich!“ Sie berichtet vom „Star aus Afrika“, einer Blume mit üppigen, runden roten Blüten: „Die gehen im Winter in den Keller, die brauchen sie nicht gießen.“

Haus ist mehr als 250 Jahre alt

Ingo Behrmann erzählt von der Geschichte seines mehr als 250 Jahre alten Hauses, das früher zur benachbarten Mühle gehörte. Davon zeugen noch die Stahlträger, die die Zwischenböden in dem 1500 Quadratmeter großen Gebäude stabilisieren, damit dort Korn gelagert werden konnte. Seine Großeltern bewohnten das Haus, heute lebt er mit seiner Mutter darin.

Aber: „Von den Gören will das keiner haben“, stellt er fest: zu aufwendig, zu teuer. Zum Abschied nimmt Ingo Behrmann wieder auf seiner Bank an der Längsseite seines Hauses Platz, von der aus er die Dorfstraße im Blick hat.

Ein Mähdrescher kommt dort entlang. Die Verengung zwingt ihn ins Schritttempo. Dahinter gibt er Gas, hinter ihm tuckern brav zwei Autos. Zum Überholen ist die Straße zu schmal; außerdem dürfen sie hier sowieso nur 30 fahren.

