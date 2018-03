Lasst die Hüte fliegen

Nordakademie Elmshorn verabschiedet 317 Bachelors of Science – darunter die ersten Absolventen des 2014 eingeführten Studiengangs Angewandte Informatik

von Julian Willuhn

17. März 2018, 16:30 Uhr

Die Verabschiedung ihrer Absolventinnen und Absolventen im feierlichen Rahmen ist an der Nordakademie bereits gute Tradition. Gestern hielt die Graduierungsfeier Neuerungen bereit: Der erste Absolventenjahrgang des 2014 eingeführten Studiengangs Angewandte Informatik startete ins Berufsleben. Erstmalig wurde der Preis der 2017 gegründeten Nordakademie-Stiftung an die Jahrgangsbesten in den vier dualen Bachelorstudiengängen vergeben. Der Preis ist mit jeweils 1000 Euro dotiert.

317 Absolventen feierten auf dem Campus in Elmshorn. Über 1000 Gaste waren bei der Verabschiedung vor Ort, um den frisch gebackenen Bachelors of Science zu gratulieren. 108 von ihnen haben Betriebswirtschaftslehre studiert, 105 Wirtschaftsingenieurwesen, 87 Wirtschaftsinformatik und 17 Angewandte Informatik. 36 Studierende schlossen ihr Studium mit der Gesamtnote „sehr gut" ab. Die Gesamtnote „gut“ erhielten 221 Absolventen.

Nordakademie-Präsident Professor Stefan Behringer gratulierte den Absolventinnen und Absolventen in seiner Begrüßungsansprache: „Sie haben im Studium viel gelernt an Wissen, Methoden und Instrumenten. Alles Werkzeuge, mit denen man in der Praxis Probleme lösen kann. Das duale Studium hat es Ihnen ermöglicht, dieses Wissen bereits in der Praxis anzuwenden.“ Im Jubiläumsjahr konnte ein Alumnus mit einem außergewöhnlichen Werdegang für die Festrede

gewonnen werden: Franziskus von Boeselager hat an der Nordakademie Betriebswirtschaftslehre studiert. Nach seinem Abschluss studierte er katholische Theologie und ist heute Kaplan in der katholischen Kirchengemeinde St. Liudger in Münster. „Ob in einer Pfarrgemeinde, in einem kleinen Start-Up, als Selbstständiger oder im Großkonzern: Beziehungen sind alles“, zog er eine Parallele zwischen Kirche und Geschäftswelt. Auch mahnte er die Absolventen, ihr Berufsleben mit Demut und Wahrhaftigkeit anzugehen: „Wenn wir uns und den anderen möglichst unverfälscht begegnen, werden wir demütiger. Denn Demut ist der Mut zur Wahrheit.“ Zum Schluss appellierte er an die Absolventen, ihre Talente gut einzusetzen: „Das, was jedem von Euch gegeben ist, seine und ihre Gabe, impliziert auch eine ‚Auf-Gabe‘. Euch ist viel gegeben, macht was draus.“