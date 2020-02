Lalelu: Gesangskunst in Perfektion

Avatar_shz von Knuth Penaranda

27. Februar 2020, 16:43 Uhr

Elmshorn | Was passiert, wenn Udo Lindenberg und Udo Jürgens ihre größten Hits tauschen? Wenn der Hutträger „Aber bitte mit Sahne“ nuschelt und der Mann im Bademantel „Hinterm Horizont“ schmettert? Wir werden es nach dem Tod von Jürgens nie erfahren; aber am Dienstag gab es im Stadttheater Elmshorn immerhin einen parodistischen Ausblick, wie solch ein Zusammentreffen vielleicht ausgesehen hätte. Ausführende: Lalelu, eine der bekanntesten A-Capella-Comedy-Formationen in Deutschland.

Im Elmshorner Stadttheater feierten die vier Künstler eine Geburtstagsparty, denn seit 25 Jahre gibt es Lalelu schon. Im ausverkauften Haus ernteten sie für ihren Auftritt nach zwei Zugaben stehende Ovationen.

Als Gastsänger trat Sören Sieg auf: Der Elmshorner gründete die Truppe mit, sang 17 Jahre bei Lalelu. Bis heute schreibt er Texte, komponiert und arrangiert. Mit „Papa, darf ich eine Kugel Eis“ sang er im ersten Teil einen Klassiker, beim großen Medley zum Finale stand er auch mit auf der Bühne.

Bass Tobias Hanf, Bariton Frank Valet, Tenor Jan Melzer und Mezzosopranistin Sanna Nyman sind vor allem eins: sehr gute Musiker. Tolle Stimmen, überbordende Musikalität und hochprofessionelle Performance prägen ihren Auftritt. Ihre Nummern und Texte sind ausgefeilt, die Choreografien sorgfältig erarbeitet und sauber vorgeführt. An vielen Stellen ist Liebe zum Detail spürbar, jede Pause und jeder Break sind exakt gesetzt, jeder Dreh in Moderationen oder Liedtexten wohlüberlegt.

Das ist zwar eine Voraussetzung für den Erfolg der Band, aber ihr Publikum liebt sie vor allem, weil sie dieses Können als Grundlage für Komik nutzen. In einer Grönemeyer-Parodie singt Jan Melzer zur Melodie von „Alkohol“: „Wirsingkohl ist ein Sanitäter in der Not“: Die Komposition ist erprobt, der bearbeitete Text, Melzers knödelige Intonation und seine Parodie der Gestik, die vom Tanzen in Eisschnelllauf übergeht, sorgen für grandiose Wirkung. Es ist nicht die einzige Stelle im mehr als zweistündigen Konzert, die mit Szenenapplaus bedacht wurde.

„Wir sind Jäger und Sammler“, charakterisierte sich die Band in einer Moderation selbst. Sie schreckten vor keiner Herausforderung zurück: Die Texte von Mallorca-Hits sangen sie zu klassischen Melodien aus der Hochkultur und ließen die „Polonäse Blankenese“ als Carmina Burana erklingen. Aber es ging auch anders: „Isländisch Moos“ ist eine Komposition von Tobias Hanf, bei der die vier Sänger nur mit Tonsilben eine Beschreibung isländischer Landschaften versuchen – ganz ohne Parodie und Comedy.