L 112: Sanierung beginnt am Montag

Avatar_shz von Knuth Penaranda

09. Juli 2020, 16:41 Uhr

Steinburg | Am Montag, 13. Juli, beginnen in der Gemeinde Steinburg im gleichnamigen Nachbarkreis Straßenbauarbeiten. Die Straße Lübscher Landweg (L 112) wird zwischen der Kreuzung Hauptstraße und der A 23-Anschlusstelle Hohenfelde saniert. Dazu muss sie voll gesperrt werden. Von Hörnerkirchen über Westerhorn kommend ist die Autobahnauffahrt frei befahrbar.

Vorerst jedenfalls, denn der letzte von drei Bauabschnitten wird auch die Autobahnbrücke zwischen Pendlerparkplatz und der Kreuzung mit der L116 betreffen, sodass es dort zu Sperrungen kommen kann. Wie lange die Sperrung der Strecke insgesamt andauern wird, hat der Landesbetrieb Straßenbau (LBV) nicht mitgeteilt – da der letzte Bauabschnitt jedoch erst für Ende September geplant ist, werden sich die Bauarbeiten sicher weit bis in den Oktober hineinziehen.

Der LBV weist zudem darauf hin, dass die Bauarbeiten wetterabhängig seien und deshalb „terminliche Verschiebungen“ möglich seien.

Die ausgeschilderte Umleitung führt den Verkehr von Steinburg aus über die L 100 (Hauptstraße/Schulstraße) nach Horst, dann über die L 288 (Horstheider Weg) zur Anschlusstelle Horst/Elmshorn. Von dort aus führt die Ausweichroute über die die L 113 (Dorfstraße in Groß Offenseth-Aspern) und die L 112 (Barmstedter Straße) in Richtung Brande-Hörnerkirchen. Wer von Westerhorn aus in Richtung Glückstadt fahren will, nimmt ebenfalls diese Route.