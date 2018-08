Kurse fürs Smartphone

von Redaktion Elmshorn

03. August 2018, 12:46 Uhr

Der Computer Club Elmshorn bietet ab diesem September wieder Smartphonekurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. Der Anfängerkurs beginnt am Mittwoch,19. September, der Kurs für Fortgeschrittene am Montag, 17. September. Beide Workshops dauern von 15 bis 17 Uhr, umfassen jeweils 8 Termine und finden wöchentlich in Räumen des Clubs, Königstraße 36a, statt. Die Kosten belaufen sich auf 80 Euro für Nicht-Mitglieder und 70 Euro für Mitglieder. Bei dem Anfängerkurs geht es um erste Schritte im Umgang mit Smartphones und die Benutzung von wichtigen Apps. In den Kursen für Fortgeschrittene werden Erkenntnisse vertieft und ein sicherer Gebrauch geübt. Die Anmeldung erfolgt bevorzugt über Email an kurse@computerclub-elmshorn.de oder alternativ donnerstags von 19.30 bis 20.30 Uhr unter der Telefon nummer (0 41 21) 26 85 41.