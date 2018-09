Kreisklasse B3: Sportfreunde zieht zweite Mannschaft zurück

von Kornelius Krüger

26. September 2018, 11:56 Uhr

Der Verein Sportfreunde Pinneberg hat mit sofortiger Wirkung seine zweite Mannschaft aus der Fußball-Kreisklasse B3 zurückgezogen. Die Vereinsverantwortlichen aus der Kreisstadt zogen damit die Konsequenzen aus einem Spielabbruch am Wochenende, der durch das aggressive Verhalten der Pinneberger Akteure provoziert wurde. Erst im Sommer hatte „Sporti“ nach dreijähriger Abstinenz wieder ein Reserveteam gemeldet.

Konsequenzen hat dieser Rückzug unter anderem für den SV Hörnerkirchen III. Den Hörnerkirchenern wird einer von bislang nur zwei Siegen der laufenden Saison vom Konto gestrichen. Das dürfte zu verschmerzen sein – immerhin hatten die Hörnerkirchener die drei Punkte am ersten Spieltag kampflos eingestrichen, nachdem „Sporti“ nicht angetreten war. Kurios: Auch den zweiten „Dreier“ gewann Höki III am grünen Tisch gegen den nicht angetretenen TSV Uetersen II. Für den TSV Sparrieshoop II bleibt alles beim Alten – Das Team von Marco Meyer hätte erst in der kommenden Woche erstmals gegen „Sporti“ gespielt, kann sich nun über ein spielfreies Wochenende freuen.