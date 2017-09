Kreis einigt sich mit Sana: Regio-Altenheim gerettet

von Bernd Amsberg

erstellt am 21.Sep.2017 | 09:56 Uhr

Überraschende Wende im juristischen Streit zwischen dem Kreis Pinneberg und dem Sana-Konzern: Die Parteien haben sich geeinigt. Der Streit um Steuernachzahlungen und Baumängel wird beigelegt. Der Kreis zahlt knapp fünf Millionen Euro an das Finanzamt für die Forderung an die ehemals kreiseigenen Regio-Kliniken, die mittlerweile zu 74,9 Prozent Sana gehören.

Enthalten in diesem Kompromiss-Paket ist eine Regelung über das letzte bei Regio verbliebene Alten- und Pflegeheim, Haus Elbmarsch. Das von der Schließung bedrohte Heim wird erhalten. Damit bleibt den etwa 150 Bewohnern das Schicksal der Senioren aus dem Kummerfelder Heim der Regio-Kliniken erspart. Sie mussten in eine neue Bleibe ziehen, weil das Haus geschlossen wurde.

Beim jahrelangen Rechtsstreit von Sana und dem Kreis Pinneberg ging es zum einen um Baumängel am Pinneberger Klinikum. Etwa 5,4 Millionen Euro forderte Sana vom Kreis. 2009 hatte der Kreis Pinneberg seinen Krankenhausbetrieb Regio-Kliniken mit den drei Krankenhäusern und den zwei Altenheimen zu 74,9 Prozent an den Sana-Konzern verkauft.

Der zweite juristische Streitpunkt zwischen Sana und dem Kreis Pinneberg waren Forderungen des Finanzamts in Höhe von knapp 5 Millionen Euro. Grundlage war das von Anfang an umstrittene Modell zur Finanzierung der Kliniken aus dem Jahr 2008, Sale-and-Lease-Back. Auch in diesem Fall hätte den Kreis eine Niederlage vor Gericht teuer zu stehen kommen können. Nun sollen alle Streitigkeiten beigelegt werden, Sana verzichtet auf seine Forderungen.

Sana und der Kreis zeigten sich mit den ausgehandelten Kompromissen zufrieden. Die Feinarbeit dieser Eckpunkte soll noch folgen. Landrat Oliver Stolz stellte das Eckpunkte-Papier Mittwoch im Hauptausschuss des Kreistags vor. Die endgültige Entscheidung über den ausgehandelten Kompromiss trifft der Kreistag im November. Seite 9