Warten auf das Prüfergebnis : Kranhaus-Sperrung: Der Nachweis für die Statik steht noch aus

Elmshorn | Fünf Jahre lang hatte der „Freundeskreis Knechtsche Hallen“ Kulturveranstaltungen im Kranhaus an der Schloßstraße organisiert. Doch seit mehr als einem halben Jahr ist Schluss mit lustig: Die Stadt ließ die Kulturstätte aus Sicherheitsgründen auf unbestimmte Zeit schließen. Mit dem Thema „Kranhaus/Knechtsche Hallen“ befasste sich der Verein in einer öffentlichen, gut besuchten Vorstandssitzung, wobei es in erster Linie um den aktuellen Sachstand beziehungsweise die Prüfung der Statik ging, die jetzt erfolgt. Dazu äußerten sich unter anderem der Vorsitzende Jens Jähne und der Architekt Matthias Pitzer, (Foto) Beisitzer beim Verein.

Was aber war der konkrete Grund für die Sperrung des Kranhauses? „Problematisch ist die in der Mitte außerordentlich schlanke Wand zu sehen“, erläuterte Pitzer. „Wenn ein Teil des Daches fehlt, ist sie theoretisch einsturzgefährdet.“

Das Kranhaus im Sanierungsgebiet Krückau/Vormstegen befindet sich im Besitz der Stadt und grenzt direkt an die baufälligen Knechtschen Hallen, die Frank Sachau (Teppich Kibek) gehören. Mit ihm setzte sich der Freundeskreis nach der schockierenden Nachricht, dass Einsturzgefahr bestehe, in Verbindung, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Sachau erklärte sich sofort bereit, seinen defekten Dachteil zu sanieren, was mittlerweile geschehen ist. Die Stadt Elmshorn beziehungsweise die Bauaufsicht erwartet aber nicht nur die Reparatur des Daches, sondern auch den Nachweis der Statik. Diese befindet sich mittlerweile in den Händen eines Prüfstatikers. Wenn das Prüfungsergebnis vorliegt, kann die Bauaufsicht den Vorgang abschließen. „Bevor das Kranhaus wiedereröffnet werden kann, müssen jedoch noch ergänzende Maßnahmen am Dach durchgeführt werden, die in der Statik aufgeführt sind“, sagte Pitzer. Er rechnet damit, dass das Prüfungsergebnis in Kürze da ist.

Der Freundeskreis nutzt die Knechtschen Hallen übrigens zum Lagern verschiedener Sachen. Außerdem veranstaltet er dort am „Tag des offenen Denkmals“, der diesmal auf den 10. September fällt, Führungen. Ziel des Vereins ist der Erhalt der Knechtschen Hallen, die dauerhaft durch Kommunikation, Kunst und Kultur mit Leben erfüllt werden sollen.

