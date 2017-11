Podiumsdiskussion : Krähen-Alarm in Elmshorn und kein Ende

vergrößern 1 von 5 Foto: dpa 1 von 5







von Cornelia Sprenger, Christian Brameshuber

erstellt am 08.Nov.2017 | 12:15 Uhr

Elmshorn | Der Dreck. Der Lärm. Viele Elmshorner sind genervt – und zwar seit Jahren. Die Saatkrähen in der Stadt sind für sie zu einer echten Plage geworden. Bis zu 1000 Tiere leben inzwischen in Elmshorn. Große Kolonien gibt es in der Bismarckstraße direkt am Gymnasium, im Bereich Alter Markt in der Fußgängerzone, am nördlichen Buttermarkt, im Bereich Kinderhaus Hainholz, am Zeppelin- und am Bahnhofsvorplatz sowie im Bereich Sandberg/Turmstraße.

Die Stadt versucht die Tiere mit Hilfe von akustischen und optischen Maßnahmen zu vergrämen, lässt Nester vor Beginn der Brutzeit entnehmen. Reicht das? Oder kann und muss die Stadt mehr tun, um die unter Naturschutz stehenden Tiere aus der Innenstadt zu vertreiben? Wird das Problem dann nicht nur verlagert – und andere Elmshorner Bürger müssen leiden?

Die EN mischen sich jetzt aktiv in die Krähendiskussion ein. Unter dem Motto „Klartext: Die EN fragen nach“ lädt unsere Zeitung für Donnerstag, 23. November, zur Krähendiskussion ins Haus 13 in der Adolfstraße ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Den Fragen von EN-Redakteur und Moderator Knuth Peñaranda stellen sich an diesem Abend Elmshorns CDU-Fraktionschef Immo Neufeldt, Biologe Rüdiger Albrecht vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume sowie Vogelexpertin Kirstin Zoller.

Wer nicht im Haus 13 dabei sein kann, kann die Krähendiskussion auch live im Internet verfolgen. Wir übertragen die Veranstaltung als Video über unseren Auftritt im sozialen Netzwerk Facebook. Bereits die erste Klartext-Diskussion zum Thema „Elmshorn supernormal“ im März war im Internet zu sehen gewesen. Damals kam die Übertragung gut an, das Video wurde über 4000-Mal angeklickt, mehrere Nutzer wünschten sich eine Wiederholung dieser Art der Berichterstattung. Das Video wird auch noch nach der Veranstaltung abrufbar sein.

Neufeldt hatte die Krähenplage im Landtagswahlkampf zum Topthema gemacht. 1200 Bürger unterstützten seine Online-Petition. Er hofft auf Unterstützung der Landesregierung, hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eingeschaltet. Sein Parteifreund Nicolas Sölter hatte als letztes Mittel auch die Tötung von Tieren nicht mehr ausgeschlossen.

Albrecht ist Experte für das Elmshorner Krähenproblem. Er weiß, was rechtlich zulässig ist – und was nicht geht. Er ist regelmäßig vor Ort in Elmshorn, um sich über die Problematik zu informieren.

Kirstin Zoller pflegt auf ihrem Hof in Raa-Besenbek kranke, verletzte und elternlose Wildvögel und ist auf der Internetseite wildvogelhilfe.org als Pflegestelle gelistet. Im Frühjahr und Sommer melden sich oft täglich Menschen bei ihr, die hilflose Vögel gefunden haben und um Rat fragen. Zoller hat sich mit dem Verhalten der Krähen intensiv beschäftigt. Sie plädiert dafür, die emotional geführte Diskussion um die Krähen zu versachlichen und nach alternativen Lösungen zur Tötung zu suchen.

Ein Moderator, drei Experten mit ihren Meinungen und 100 EN-Leser: Diese Mischung stimmt. Bei den Krähen ist jetzt Klartext angesagt.

Die Elmshorner Nachrichten laden 100 Leser ein, bei der Podiumsdiskussion am Donnerstag, 23. November, dabei zu sein. Sie beginnt um 19 Uhr im Haus 13 in der Adolfstraße. 100 Plätze stehen zur Verfügung. Anmeldungen nimmt das EN-Kundencenter unter der Telefonnummer (04121) 2972831 entgegen. Die Plätze für die Veranstaltung werden nach Eingang der Anrufe vergeben. Der Eintritt ist frei.