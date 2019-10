Konzertwochenende – Es gibt noch Karten

Avatar_shz von Knuth Penaranda

05. Oktober 2019, 16:10 Uhr

Elmshorn | Über ein halbes Jahr haben sie geprobt, sich vorbereitet und jeden noch so kleinen Fehler ausgemerzt. Am zweiten Novemberwochenende geht es dann endlich für den Jugendchor und das Ensemble Elmshorn der Liedertafel auf die Bühne im Saalbau Elmshorn.

„Mal wieder etwas Großes auf die Bühne bringen“, das war die Idee von Dirigentin Susanne Drdack. Die Wahl fiel auf das Elias-Oratorium von Felix Mendelssohn Bartholdy. „Ich lieb den einfach“, schwärmt die Dirigentin. Für die Umsetzung haben sich der Jugendchor und das Ensemble Elmshorn der Liedertafel vereint. Auch das Begleitorchester bei den beiden Elmshorner Aufführungen besteht aus jungen Talenten. Dafür hat Drdack das Junge Philharmonische Orchester Niedersachsen engagiert. Bei den Proben wurden die Chöre von Korrepetitor Jakob Deiml aus Hamburg auf dem Flügel begleitet.

Kurz bevor es ernst wird, stoßen neben dem Orchester auch die Solisten zu den Proben. Sie wurden von der Dirigentin handverlesen: Tenor Mirko Ludwig und Bass Sönke Tams Freier des Gesangsquartetts Quartonal, Sopran Lisa Schmalz aus Kiel und Alt Genevieve Tschumi aus Berlin.

Das Elias-Oratorium ist eines von Mendelssohns bekanntesten Stücken. Erstaufgeführt wurde es 1846 in Birmingham, England. In Elmshorn wird der Geschichte des biblischen Propheten Elias aus dem Alten Testament am 9. und 10. November neues Leben eingehaucht. Mit achtzig Sängern, fünf Solostimmen, einem philharmonischen Orchester, zwei Teilen und 42 Sätzen sollen die rund 900 Besucher, die in die Halle des Saalbaus passen, begeistert werden.

Der Vorverkauf für beide Konzerte hat begonnen. Die Karten für die Aufführungen im Saalbau Elmshorn, Adenauerdamm 2, sind bei Musik Hofer am Flamweg in Elmshorn erhältlich. Am Sonnabend, 9. November, beginnt die Elias-Aufführung um 20 Uhr. Am Sonntag, 10. November, geht es um 17 Uhr los. Die Konzertkarten gibt es für 22 Euro, für Schüler und Studenten für 11 Euro.