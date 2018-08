Anzeige : Konzerttickets für Santiano zu gewinnen - beim Foto-Wettbewerb der Stadtwerke Elmshorn

Wer an der August-Monatsabstimmung teilnehmen möchte, kann noch bis zum 31. August seine Lieblingsfotos einsenden.

von Julia Gohde

23. August 2018, 04:12 Uhr

Elmshorn | Was sind die hübschesten Ecken von Elmshorn? Zu welcher Uhrzeit erstrahlt die Käpten-Jürs-Brücke im schönsten Licht und wo kann man besten spazieren gehen? Die Stadtwerke Elmshorn wollen es wissen. In einer Aktion von Elmshornern für Elmshorner suchen sie die schönsten Fotos ihrer Stadt für einen Kalender 2019. Der Kalender steht unter dem Motto „energiegeladen“ und erscheint pünktlich vor dem Jahreswechsel mit einer limitierten Auflage von 1.000 Stück. Die 13 Gewinnerbilder werden im Kalender abgedruckt sowie prämiert und im Foyer der Stadtwerke ausgestellt.

Schon weit über 100 Fotos haben die Elmshorner bisher eingereicht. Wie schon im Juli haben sich die Stadtwerke Elmshorn auch für den August eine besondere Aktion überlegt: Unter allen Fotos, die zwischen dem 1. und 31.08.2018 eingesandt wurden, gibt es auf der Facebook-Seite der Stadtwerke Elmshorn in einem Album die schönsten Motive in einer Abstimmung. Die Fotografen der beiden beliebtesten Motive erhalten jeweils zwei Tickets für das Open Air-Konzert von Santiano am 19. Mai 2019 in Bad Segeberg. Die Kultband tritt auf der Freilichtbühne am Kalkberg auf.

Endspurt: Ende des Monats ist Einsendeschluss

Wer beim Foto-Wettbewerb dabei sein und sich darüber hinaus die Chance auf 2x2 Konzert-Tickets sichern möchte, hat jetzt die Chance dazu. Noch bis Ende des Monats, genauer gesagt bis zum 31. August 2018 um 23:59 Uhr, können die Bilder über das unten stehende Formular oder unter www.stadtwerke-elmshorn.de/kalender eingesendet werden.

Alle Informationen zum Foto-Wettbewerb, zu den Gewinnen und das Formular zum Einsenden der Fotos gibt es hier oder unter www.stadtwerke-elmshorn.de/kalender.

Mit diesem Formular können Sie Ihr Foto einsenden: