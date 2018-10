Kontroverse über Dorfentwicklung

Beratung im Hohenfelder Kultur- und Sozialausschuss / CDU gegen Konzept

11. Oktober 2018, 18:42 Uhr

Die notwendigen Schritte für die Realisierung eines Ortsentwicklungskonzepts und den Neubau von Mehrzweckraum und Kindergarten wurden während der Sitzung des gemeindlichen Kultur- und Sozialausschusses in Angriff genommen. Danach soll die Gemeinde für das Ortsentwicklungskonzept ein Fachbüro mit der Begleitung der Zielumsetzung beauftragen und Bürgermeister Torben Stuke Förderanträge stellen und einen Ideenwettbewerb ausschreiben, wenn Fördermittel bewilligt werden.

Diesem Beschlussvorschlag konnten sich die Vertreter der CDU nicht anschließen und stimmten dagegen. „Der vorliegende Sachverhalt und der Beschlussvorschlag sind unserer Ansicht nach nicht umfassend genug. Es sind hier nicht alle Punkte aufgeführt, die im Vorfeld besprochen wurden. Zudem sollten die nachfolgenden Tagesordnungspunkte mit den Beschlussvorschlägen zum Bau des Mehrzweckraums und des Kindergartens vorgezogen und im Zusammenhang mit dem Ortsentwicklungskonzept gesehen werden“, sagte die ehemalige Bürgermeisterin Marion Gaudlitz.

„Das ist Wortklauberei, alle Handlungsfelder und Zielsetzungen seien im Konzept niedergeschrieben und werden weiterverfolgt“, entgegnete Carsten Passig von der Wählergemeinschaft. Auch beim Neubau des Mehr- zweckraums und eines Kindergartens gab es keine Zustimmung der CDU. „Es stellen sich noch Fragen nach Lärmschutz- und Dehoga-Gutachten in Bezug auf den Mehrzweckraum, der auf dem Grundstück des alten Pastorats geplant ist und durch den sich Nachbarn gestört fühlen könnten“, sagte CDU-Vertreterin Thekla Gaden.

Außerdem fehle eine Aussage zur Geburtenprognose in Hohenfelde, die einen sofortigen Neubau eines Kindergartens möglicherweise beeinflussen könnten. „Wir sollten uns Zeit nehmen für eine Konzeptplanung vor der Umsetzungsplanung und darüber Nachdenken, ob eine Lösung des Kindergartenproblems aus Zeitdruck richtig ist“, betonte Marion Gaudlitz. Sie brachte auch die Möglichkeit eines gemeinsamen Bauwerks mit Saal und Kindergarten ins Gespräch.

„Unsere Ziele in diesem Zusammenhang wurden Anfang des Jahres vom Gemeinderat einstimmig gesteckt. Die Fragen nach dem Lärmschutz bezüglich des Mehrzwecksaals werden im Rahmen der Architektenplanung beantwortet“, erklärte Passig. Und Bürgermeister Stuke fügte hinzu, dass man bei der jetzigen Planung mit zwei getrennten Gebäuden für Saal und Kindergarten auch zweimal Fördermittel einwerben könnte. „Wir müssen jetzt die Grundlagen dafür schaffen, da wir nur noch bis Ende November die Förderanträge stellen können. Ob es im kommenden Jahr noch dafür Geld gibt, ist nicht sicher“, sagt er. Der angedachte Ankauf des Grundstückes für den Kindergartenneubau an der Kirchenstraße scheint allerdings in weite Ferne gerückt zu sein. Nach Aussage von Stuke ist die Kirchengemeinde nicht bereit, die 765 Quadratmeter große Fläche zu veräußern. „Nach den Gesprächen wird allenfalls eine Pachtung infrage kommen“, erklärte Stuke.

Die Grundsatzbeschlüsse zu Mehrzweckraum und Kindergartenneubau wurden mit der Mehrheit der WGH-Vertreter abgenickt. Jetzt liegt es an der Hohenfelder Gemeindevertretung, diese bei ihrer nächsten Sitzung zu bestätigen.