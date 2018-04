Was versprechen die Parteien? : Kommunalwahl in Elmshorn: Verteidigung der Vormachtstellung bei der SPD

Die SPD will wieder die stärkste Fraktion werden. Bildung als Schwerpunkt im Wahlprogramm.

von shz.de

24. April 2018, 16:00 Uhr

Elmshorn | Der Generationswechsel ist mit Arne Klaus als Spitzenkandidat vollzogen. Er löst als Nummer eins der Sozialdemokraten Fraktionschef Ulrich Lenk ab. Die Elmshorner SPD geht selbstbewusst ins Rennen um die Wählerstimmen. „Natürlich ist es unser Ziel, wieder stärkste Kraft in Elmshorn zu werden“, sagt Klaus. Mit folgenden Themen wollen die Sozialdemokraten bei den Wählern punkten.

Schulen ausbauen und wenn nötig neu bauen

Mehr Platz schaffen für modernen Unterricht, Inklusion, Betreuung und Mensen. „Wir wollen mehr als die Mindeststandards“, sagt Klaus. Sollten die Schülerzahlen weiter steigen, will die SPD eine weitere Grund- und eine Gemeinschaftsschule bauen. Die KGSE soll statt neun- wieder siebenzügig werden. Die Außenstelle am Ramskamp biete Optionen in Richtung Grundschule oder Gemeinschaftsschule. Die angeschobene Digitalisierung der Schulen soll konsequent fortgesetzt werden.

Lernmittel: Die Eltern entlasten

Die Schulbudgets sollen für alle Einrichtungen erhöht werden, um die Eltern bei der Anschaffung von Lernmittel zu entlasten. „Das sind teilweise immense Kosten, die Eltern tragen müssen “, sagt Detlef Witthinrich. In Absprache mit den Schulen, soll festgelegt werden, welche Lernmittel aus dem Budget bezahlt werden müssen. Zurzeit liegt das Schulbudget bei zirka 100 Euro pro Kind und Schule.

Mehr Kita-Plätze schaffen

Um den Bedarf zu decken sollen bis zu vier Kitas neu gebaut werden. Vor allem im Krippenbereich sollen neue Plätze entstehen, um weniger Kinder in der Tagespflege unterbringen zu müssen. Die Betreuungsquote soll 60 Prozent erreichen.

Im Elementarbereich sollen Reserveplätze vorgehalten werden, um wirklich allen Kindern einen Platz anbieten zu können. „100 Prozent heißt 100 Prozent“, betonte Witthinrich. Standorte für zwei Kitas – Paul-Dohrmann-Schule und Timm-Kröger-Sportplatz – sollen bis 2021 realisiert sein. Bis 2023 dann zwei weitere Einrichtungen folgen.

Sozialstaffel für die betreute Grundschule einführen

In Zusammenarbeit mit dem Kreis Pinneberg soll die Sozialstaffel auch für die Betreuung an den Grundschulen eingeführt werden. Bisher gibt es die Sozialstaffel nur für die Betreuung der Schüler in den Horten der Kitas. „Wir wollen die Eltern in diesem Punkt finanziell entlasten und dafür sorgen, dass noch mehr Kinder in die Betreuung kommen“, betont Klaus.

Der Bahnhof ist dran

Ein moderner Bahnhof: Die SPD will sich massiv für die Realisierung des Bahnhofsumbaus einsetzen. Das dritte Gleis bis Hamburg soll kommen – ebenso das vierte Gleis im Elmshorner Bahnhof. Land und Bund möchte die SPD in die Pflicht nehmen, diese Großprojekte zu unterstützen. Ziel: noch mehr Menschen zu motivieren, das Auto stehen zu lassen und stattdessen Bus und Bahn zu benutzen. Die Verlagerung des ZOB und die Umgestaltung sind Voraussetzung, um den Busverkehr zu verbessern und Umsteigezeiten zu verkürzen. Die P-R-Plätze auf der Ostseite des Bahnhofs sollen erweitert werden.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Elmshorn als wachsende Stadt. Die SPD setzt nicht nur auf den Bau von Einzel- und Reihenhäusern, sondern will sich vor allem für mehr bezahlbare Mietwohnungen in Elmshorn einsetzen. Deshalb sollen weitere geförderte Wohnungen entstehen. Angesichts knapper Flächen sehen die Sozialdemokraten die größten Kapazitäten im Sanierungsgebiet Krückau/Vormstegen. Baulücken sollen geschlossen, in der City mit Geschosswohnungen verdichtet werden.

Ankauf der Knechtschen Hallen

In puncto Knechtsche Hallen hat die SPD ein Stück weit die Geduld verloren – und auch die Hoffnung, dass ein Investor gefunden werden kann. Die SPD will durchsetzen, dass die Stadt die historischen Hallen zu einem angemessenen Preis kauft. „Wir wollen die rechtlichen Möglichkeiten der Sanierungssatzung ausschöpfen“, betont Dörte Köhne-Seiffert. Die sichert der Stadt ein Vorkaufsrecht. Inhaltlich soll eine Nutzung aus Kultur, Wohnen und Gewerbe entstehen. Eine Entkernung der Halle 2 – bei Erhalt der Fassade – und eine Nutzung als Mobilitätshaus beziehungsweise Quartiersgarage soll per Gutachten geprüft werden.

Erweiterung des Frauenhauses

Mehr Platz im Frauenhaus, um eine angemessene Unterbringung der Frauen und Kinder zu gewährleisten: Die Stadt soll sich mit bis zu 20 Prozent an den Baukosten beteiligen.

Neubau der Fußgängerbrücke in Hainholz

Eine neue Brücke über die Bahngleise soll her. Die Querung sei nicht nur ein Schulweg, sondern für viele Menschen im Stadtteil Hainholz eine wichtige Verbindung im Quartier.

Strassenausbeiträge abschaffen:

Klares Bekenntnis: Die Straßenausbaubeiträge sollen in Elmshorn abgeschafft, die Bürger so entlastet werden. Wichtig für die SPD: Härtefälle sollen vermieden werden. „Das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Wir müssen Übergangsregelungen schaffen und Bauvorhaben notfalls auch verschieben“, sagt Parteichefin Beate Raudies. Eine rückwirkende Aufhebung sei rechtlich nicht möglich.

Wirtschaft und Finanzen

Die City soll attraktiver, der neue Gewerbepark Bokhorst an der Autobahn 23 zügig fertig gestellt und vermarktet werden. Trotz großer Investitionen sieht die SPD – aktuell – keinen Grund, Steuern zu erhöhen. und Bürger zusätzlich zu belasten.

Kultur

Die SPD will den Elmshorner Jugendkulturpreis ins Leben rufen – dotiert mit 1000 Euro. Zudem ist die Einrichtung einer „Elmshorner Kulturtafel“ geplant, um auch sozial schwächeren Menschen Teilhabe zu ermöglichen.

Sicherheit

„Angsträume“ in der Stadt sollen beseitigt werden. Videoüberwachung soll in Abstimmung mit der Polizei eingesetzt werden. Die Präsenz der Bundespolizei am Elmshorner Bahnhof sei wichtig. Die Sicherheitspartnerschaft für den Bahnhof und das Umfeld wird ausgebaut.

Integration

Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden muss Realität werden. Deshalb soll die Weiße Villa – hier können die Elmshorner heiraten – einen Fahrstuhl bekommen.

Umwelt

Der Einsatz von Glyphosat auf städtischen Flächen wird verboten. Elmshorn wird „Bienenfreundliche Stadt“. Die E-Mobilität wird gefördert.