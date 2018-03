Komba-Holstein holt Meistertitel

von Kornelius Krüger

28. März 2018, 15:16 Uhr

Die Kegler von Komba-Holstein Pinneberg haben sich die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Nord/West gesichert. Aufgrund der zwei Niederlagen von Kreisnachbar KSV Halstenbek – die vom zweiten auf den siebten Rang abrutschten – konnte sich das Team um Mannschaftsführer Marco Hebisch ebenfalls zwei Auswärtspleiten erlauben (0:3 gegen KSG Cuxhaven, 0:3 gegen LTS Bremerhaven). „Wir freuen uns über den Titel, ob wir das Aufstiegsrecht in die 1. Liga wahrnehmen, steht allerdings noch nicht fest“, führt Hebisch besonders Kosten- und Personalgründe als mögliche Stolpersteine an.