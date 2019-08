Kollmar zeigt Flagge

Neue Kollmarer Gemeindeflagge wurde offiziell vorgestellt - Landwirtschaft und die Elbe werden symbolisiert

Avatar_shz von

28. August 2019, 15:51 Uhr

Kollmar | Jetzt hat Kollmar eine offizielle Flagge. Bürgermeister Klaus Meinert und Ulf Buhse vom Verein für Kollmar stellten sie am Sonnabend an den Häfen in Bielenberg und Kollmar der Öffentlichkeit vor und luden anschließend zum Flaggenfest in die Elbdiele ein.

Erst ein halbes Jahr zuvor war die Anregung für Flagge und Wappen aus der Bevölkerung gekommen. Die Idee war schon einmal während der Amszeit von Bürgermeister Brockmüller aufgekommen. Sie wurde seinerzeit wegen der hohen Kosten nicht weiterverfolgt", berichtete Bürgermeister Klaus Meinert. Die Idee war vom Gemeinderat im vergangenen Jahr wieder aufgenommen und für gut befunden worden. Das Symbol, das der mittlerweile verstorbenen Erwin Kuhnke 2001 entworfen hatte, wurde wieder aufgenommen. Ulf Buhse vom Verein für Kollmar verfeinert es und setzte es in Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv grafisch um.

Die heraldische Begründung zu Wappen und Flagge bezeichnet die Gemeinde Kollmar als ein „Marschendorf am Ufer der Elbe“.

Das grüne Feld des Wappenschildes steht für das Marschland, das blaue für die Elbe und dazwischen das gelbe Feld für das Elbufer mit einer Erhebung. Sie symbolisiert die Uferdünen der eiszeitlichen Elbe, wovon heute noch der Bielenberg erhalten ist.

1494 wurde das Kirchspiel Kollmar Teil des Gutes des Ritters Hans von Ahlefeld. In seiner Nachfolge entstanden durch Erbteilungen die Güter Groß Collmar und Klein Collmar. Dafür stehen die beiden Kornähren. Das Band um die Ähren bedeutet, dass Familienzugehörigkeit und die gemeinsamen Aufgaben der Deich- und Schleusenkommünen die Güter weiter verbanden.

Von den Gütern ging auch ein reger Handel mit Getreide über die Kollmarer Häfen aus. Die Schifffahrt entwickelte sich neben der Landwirtschaft zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig. Dies soll durch den Anker symbolisiert werden.

1867 wurden aus den Gütern die Gemeinden Groß Kollmar und Klein Kollmar. Auch für die Gemeinden stehen die beiden Ähren. Das Band symbolisiert den Zusammenschluss zur Gemeinde Kollmar im Jahre 1974.

Unter den Klängen des Kollmar-Liedes von Rolf Pieningschritten Bürgermeister Meinert von der Wählergemeinschaft, sein Vorgänger Klaus Kruse (SPD) und Ernst-Hermann Greve (CDU) zur Tat und hissten die neuen Gemeindeflaggen in den beiden Häfen. Zum Flaggenfest mit Musik und Tanz kamen anschließend rund 140 Besucher in die Elbdiele.