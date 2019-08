Made in Elmshorn : Kölln-Müsli gibt's auch in Costa Rica

Unser Redakteur Christian Brameshuber staunte nicht schlecht, als er in einem Supermarkt in San José das Kölln-Logo sah.

von Christian Brameshuber

07. August 2019, 12:00 Uhr

Elmshorn/San Jose | Eine andere Welt, eine andere Kultur – und natürlich auch anderes Essen. Redakteur Christian Brameshuber genoss die Urlaubstage in seinem kleinen Urlaubsparadies Costa Rica. Abenteuer pur. Doch nach 14 Tagen Reis und Bohnen zum Frühstück war er glücklich, ein knackiges Stück Heimat in einem Supermarkt in der Hauptstadt San José zu finden. Da stand doch tatsächlich sein Köllnflocken-Müsli im Regal. Das Frühstück am nächsten Morgen war gerettet. Made in Elmshorn – auf der ganzen Welt.

In welchem Land haben Sie schon einmal Produkte aus Elmshorn gefunden? Schreiben Sie uns eine E-Mail an brh@a-beig.de, gern auch mit einem Foto.