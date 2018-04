Knapp an der DM-Norm vorbei

von Kornelius Krüger

10. April 2018, 16:21 Uhr

An den Wettlauf zwischen Hase und Igel erinnert das Bemühen der Heidgrabenerin Alisa Rohlfing die Qualifikationsnorm für die Deutschen U18-Meisterschaften im Diskuswurf zu erfüllen. Beim Werfertag des SC Urania in Hamburg gewann die 17-Jährige vom MTV Horst das Kugelstoßen mit 12,10 Metern und stellte bei ihrem Sieg im Diskuswurf mit 38,28 Metern eine neue Bestleistung auf. Bis zum 14. März hätte sich Rohlfing damit für die nationalen Meisterschaften qualifiziert. Doch seitdem lautet die neue Vorgabe 39,00 Meter und ihr fehlen nunmehr knapp 70 Zentimeter. Daher unternimmt Rohlfing am Sonnabend in Lübeck einen erneuten Versuch zur Normerfüllung.