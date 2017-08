Klettern, Reiten, Toben

vergrößern 1 von 4 Foto: En (3) 1 von 4







Sechs Wochen Ferien – für Kinder ist die schulfreie Zeit im Sommer vielleicht die schönste des Jahres. Aber für manche haben die Ferien auch eine nicht so schöne Seite. „Wir haben viele Jugendliche, die nicht in den Urlaub fahren. Die haben viel Zeit – und manchmal Langeweile“, sagt Karen Wöbcke (Foto). Zusammen mit ihrem Team leitet Wöbcke das Kinder- und Jugendhaus Krückaupark. Hier gibt es im Sommer besonders viele Aktionen, die im Rahmen des Sommerferienprogramms veranstaltet werden.

So fuhr in diesem Jahr zum ersten Mal eine Gruppe von elf Jugendlichen und zwei Mitarbeitern zum Klettern in den Kletterpark „Schnurstraucks“ nach Hamburg. „Klettern wollen wir in jedem Fall wieder machen. Das ist sehr gut angekommen“, sagt Frank Zylla, der als Betreuer mitgefahren ist. Auch den Hochseilgarten in Heist hat er mit einer Gruppe von Kindern besucht. „Was uns besonders freut ist zu sehen, wie die Jugendlichen sich Sachen trauen und mutig sind. Dadurch erleben sie viel Anerkennung in der Gruppe“, sagt Wöbcke. Die Bestätigung von Gleichaltrigen sei ein wichtiger Faktor, damit Kinder und Jugendliche ein gutes Selbstbewusstsein entwickeln können. Ein Ziel, das das Jugendhausteam auch mit der Fahrt zum „Reiterhof Dose“ verfolgte. „Am Ende sind die Eltern immer ganz überrascht, wie viel ihre Kinder schon können“, sagt Wöbcke. Gerade bei den Reiterfahrten sehen die Betreuer sehr schnell Erfolge. „Am Anfang haben die Kinder oft ein bisschen Angst vor den Tieren, aber schon nach kurzer Zeit sitzen sie stolz im Sattel“, sagt Wöbcke.

Neben den Ausflügen stand auch das Kinder- und Jugendhaus Krückaupark in den Ferien offen und wurde täglich von 50 bis 100 jungen Menschen besucht. Bis zum 3. September macht das Haus nun Sommerpause, ein Team von Betreuern wird aber auf Schulhöfen zum Spielen einladen. Bis 24. August steht die Mobile Spielplatzbetreuung an der Friedrich-Ebert-Schule; vom 28. August bis 1. September wird das Team an der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule bereitstehen.

von Daniela Lottmann

erstellt am 22.Aug.2017 | 16:00 Uhr