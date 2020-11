Zeugen gesucht : Klein Nordende: Umweltsünder hinterlassen Kühlschrank im Wischdamm

Außer dem Kühlschrank haben die Unbekannten weiteren Abfall unzulässig entsorgt. Umweltermittler haben den Fall übernommen.

von Deborah Dillmann

04. November 2020, 12:21 Uhr

Klein Nordende | Unbekannte haben in Klein Nordende (Kreis Pinneberg) unzulässig Abfall abgelagert. Darüber hat eine Zeugin die Polizei am Sonnabend (31. Oktober) informiert. Das teile Polizeipressesprecher Lars Brockmann am Mittwoch (4. November) mit.

Einkaufswagen, Kühlschrank und Gasgrill

Beamte des Polizeireviers Elmshorn überprüften den Ablageort im Wischdamm. Außerhalb der Häusergrenze fanden sie dort zwei Schwerlasteinkaufswagen, wie sie üblicherweise in Baumärkten zu finden sind. Außerdem: einen Kühlschrank der Marke Elektrolux und das Gestell eines Gasgrills.

Umweltermittler suchen nach Zeugen

Der Ermittlungsdienstes Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn hat den Fall übernommen und sucht aktuell den/die Verursacher. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter (04121) 40920 bei den Ermittlern zu melden.