Nothilfe Für Piepmätze : Kirstin Zoller ist die Wildvogel-Retterin

Elmshorn | Herzi sitzt auf einer aufgehängten Vogelleiter und schaut Kirstin Zoller aufmerksam an. Die kleine Blaumeise wartet noch einen Moment, dann flattert sie auf die Schulter ihrer „Ersatz-Mama“. „Als Herzi in einem Nest in Glückstadt gefunden worden ist, lag sie zwischen ihren toten Geschwistern und war völlig nackt und unterernährt“, erzählt Zoller. „Ihre Mutter ist vermutlich bei einem Unfall gestorben.“ Zoller hat die Blaumeise wieder aufgepäppelt, ihr das Fliegen und Jagen beigebracht und sie dann wieder freigelassen.

Zurzeit leben fünf solcher Vögel in Not auf dem Hof von Kirstin Zoller in Raa-Besenbek. Da ist zum Beispiel das Rotkehlchen Robin, das wie Herzi von seiner Mutter verlassen worden ist und völlig unterkühlt zu Kirstin Zoller kam. Oder die Bachstelze Fridolin, die in Nordrhein-Westfalen neben einem zerstörten Nest gefunden worden ist und deren Bein sich durch massive Fehlernährung verformt hat. Zoller nimmt sie alle bei sich auf, füttert und pflegt sie, um ihre Zöglinge wieder in die Freiheit entlassen zu können.

Während die 54-Jährige erzählt, klingelt das Telefon. Eine Reitstallbesitzerin hat ein Schwalbenküken entdeckt, das als Einziges das Nest noch nicht verlassen hat – und mittlerweile aufgehört hat, nach seiner Mutter zu schreien. Zoller hat sofort einen Verdacht: „Vermutlich haben die Eltern Pferdeschweifhaare im Nest verbaut und das Kleine hat sich darin verfangen.“ Sie rät der Frau, das Küken vorsichtig aus dem Nest zu nehmen, es mit frisch gefangenen Fliegen aufzupäppeln und in ein Kunstnest zu setzen. Hänge das Nest erst unter der Decke, nähmen die Eltern ihr Küken mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder an.

Bis zu 200 solcher Notrufe erreichen Kirstin Zoller zwischen Mai und September. Sie ist auf der Internetseite www.wildvogelhilfe.org als Ersthelferin eingetragen. „Mein Ziel ist es, dass die Küken nach Möglichkeit ihren Eltern zurückgegeben werden können“, erzählt sie. „Im vergangenen Jahr hat das in 60 Prozent der Fälle geklappt.“ Mittlerweile hat Zoller auch unter ihre eigene Internetseite, auf der sie detailliert beschreibt, wie Parasiten entfernt, Küken aufgewärmt oder richtig gefüttert werden. „Vor allem die richtige Fütterung ist ganz wichtig“, sagt sie. Viele Tierhandlungen böten auch für Wildvögel pflanzliche Nahrung an. „Das vertragen aber die allermeisten Singvögel überhaupt nicht“, sagt sie. „Sie kriegen davon schwere Koliken und können daran sterben.“

Stattdessen empfiehlt Zoller ausschließlich frischgefangene Fliegen oder Mücken. Und wenn es nicht anders geht – etwa bei besonders schweren Verletzungen oder wenn die Finder keine Zeit haben – nimmt Zoller die Vögel eben auch auf ihrem Hof auf. Wenn die Tiere überleben und in der Lage sind, selbstständig zu fliegen und zu jagen, entlässt die Vogelfreundin ihre Schützlinge in die Freiheit. Und zwar ganz behutsam, die Vögel entscheiden selber, ob sie schon alleine zurechtkommen. Viele kehren wie Herzi auch immer mal wieder zurück, um sich einen Leckerbissen abzuholen. Zoller weiß jedoch: Das endet spätestens in der Paarungszeit.

Ab sofort sucht Kirstin Zoller Kinder, die ihr beim Fliegenfangen und Füttern auf dem Hof helfen wollen. Wer Interesse hat, kann einfach in der Dorfstraße 37 in Raa-Besenbek vorbei kommen. Weitere Infos zum Thema Erste Hilfe für Wildvögel gibt es auf der Internetseite von Kirstin Zoller unter www.wildvogel-rettung.de.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 22.Jun.2017 | 16:00 Uhr