Kirche wird saniert

Kurz vor dem 250. Geburtstag der Horster St.-Jürgen-Kirche müssen marode Dachbalken ausgetauscht werden

von shz.de

02. Mai 2018, 16:28 Uhr

Der „Zahn der Zeit“ nagt an der Horster St.-Jürgen-Kirche. Teile der 30 mal 30 Zentimeter dicken Dachbalken werden zurzeit saniert. Wie Kirchenvorstandsmitglied Günter Kölln auf einem Ortstermin erklärte, wurde vor einigen Wochen bei einem Verstrich der Dachpfannen festgestellt, dass aufliegende Balken im Bereich des Mauerwerks verrottet sind. „Da haben bei uns sofort die Alarmglocken geklingelt. Zunächst war es nicht auszuschließen, dass es zu Deckeneinstürzen kommen könnte“, sagte Kölln. Doch eine sofort angeforderte Fachfirma gab in dieser Hinsicht Entwarnung. Die Konstruktion des Kirchendaches sei so, dass in erster Linie die Dachsparren die Last der Decke tragen. „Die Bauarbeiter vor 250 Jahren haben hervorragende Arbeit geleistet“, betonte Kölln.

Jetzt wurden die maroden Teile der insgesamt zehn betroffenen Balken herausgeschnitten und mit neuen Einsätzen versehen. Die Kosten für die Sanierungsarbeiten bezeichnete Kölln mit insgesamt 60 000 Euro. Zwei Drittel davon trägt der Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf. Der Rest wird durch zurückgelegtes Geld der Kirchengemeinde St. Jürgen finanziert.

Eine Idee, was mit den heraus gesägten alten Balkenteilen gemacht wird, hat der Kirchenvorstand auch schon. Im Herbst soll bekanntlich der 250. Geburtstag der Kirche gefeiert werden. „Hier könnten wir aus dem noch nicht ganz verrottetem Holz kleine Kreuze herstellen, die wir dann verkaufen“, erklärte Kölln.