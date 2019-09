Kinderspaß auf der Wippe

Tagesmütter verbringen mit ihren Kindern den Vormittag auf dem Spielplatz an der Elmshorner Holunderstraße

Avatar_shz von Knuth Penaranda

26. September 2019, 16:00 Uhr

Elmshorn | Leben in Elmshorn kann hektisch sein. Und total ruhig. Es wird in der Stadt gearbeitet und gelebt, geschlafen und sich amüsiert. Reporter Jann Roolfs hat einmal genauer hingesehen. Er berichtet heute und in den kommenden Wochen über 24 Stunden in Elmshorn.



10 Uhr am Spielplatz in der Holunderstraße. Ein großes Gelände, an einer der Sitzgarnituren klönen zwei Mütter, ihre Kinder haben sie dabei permanent im Blick. Mirella Austen und Anna Koch sind allerdings keine gewöhnlichen Mütter, dafür wuseln zu viele Kleinkinder auf dem Platz herum: Die beiden Elmshornerinnen sind Tagesmütter, die mit Bollerwagen und Lastenfahrrad insgesamt sieben Kinder hergebracht haben. „Das ist hier auf halbem Weg zwischen uns beiden“, erklärt Austen.

Einmal pro Woche treffen sie sich hier: Die Kinder spielen, die Tagesmütter schnacken, oft noch mit einer dritten Kollegin, die heute allerdings nicht dabei ist.

„Ich wollte schon immer im Kindergarten arbeiten“, erzählt Mirella Austen. Als sie nach Elmshorn zog, ergriff sie die Gelegenheit, sich als Tagesmutter zu qualifizieren, seit 2017 arbeitet sie in diesem Bereich. „Man wird nicht reich davon, aber man kann davon leben“, findet sie. Fünf Kinder im Krippenalter betreut sie montags bis freitags zwischen 8 und 15 Uhr.

Heute hat sie wegen Krankheit und Urlaub nur drei Kinder dabei. Auf dem Spielplatz ist der Sand ihr großer Favorit; Kletterseile und Wippen kommen in der Gunst erst danach, sagt Mirella Austen.

Anna Koch steht inzwischen neben der großen Rundschaukel, lässt den großen Sitz mit sechs Kindern darauf rotieren und singt dazu. „Wenn es nach euch geht, kann ich den ganzen Tag singen“, lacht sie. Ein Güterzug rauscht über die Bahnschienen, die gleich neben dem Platz verlaufen.

Koch hat ihre vier Schützlinge mit einem Lastenfahrrad mit E-Antrieb hergebracht. Das hat sie im April gekauft, aus dem Elmshorner Klimaschutzfonds gab es dafür einen Zuschuss. Das Gefährt mit dem großen Holzkasten vorne benutzt sie gern für ihre Kindertransporte: „Wenn die Radwege in Elmshorn besser wären, würde es noch besser gehen“, sagt sie.

Koch hat ebenfalls 2017 ihre Qualifikation zur Tagesmutter abgeschlossen, sie begann die Arbeit in ihrer Elternzeit. Ihre eigene Tochter besucht inzwischen einen Kindergarten.

Tagesmutter ist für sie „kein Job, den man nebenher machen kann“. Um 6.30 Uhr kommt bei ihr das erste Kind, das letzte wird um 16.30 Uhr abgeholt. „Es ist ein langer Tag“.

Warum auf diesem großen, offenbar sorgfältig angelegten und gepflegten Spielplatz so wenig Betrieb herrscht? „Gehen Sie mal über die Spielplätze, sie treffen niemanden“, sagt Anna Koch. Als einen Grund dafür nennt sie herumliegenden Müll. Wobei sie die Stadt lobt: „Wenn man bei der Stadtreinigung anruft, kommen die“. Mirella Austen weist darauf hin, dass der Spielplatz in der Holunderstraße für ihre kleinen Kinder nicht besonders gut geeignet ist: „Sie kommen nicht zur Rutsche rauf“, außerdem sei der grobe Sand nicht zum Kuchenbacken zu gebrauchen.

Zwischendurch kommt eine Mutter mit Kleinkind auf den Spielplatz, die beiden gehen aber bald wieder. Die Tagesmütter packen die Plastikbehälter für Essen und Trinken ein und holen ihre Kinder zusammen: Zeit zum Aufbruch, gegen halb zwölf gibt es Mittag. Als Anna Koch ihr Lastenfahrrad knapp durch die Bügel am Eingang bugsiert hat, liegt der Platz verwaist. Kletterturm, -seile und Balken, zwei große Schaukelgestelle, eine Wippe, eine Seilbahn, Tischtennisplatte, ein Bolzplatz mit Torwand und Fußballtoren sowie Basketballkörbe und Sitzgarnituren, alles vandalismussicher ausgelegt: Auf den ersten Blick ein attraktives Angebot. In einem Rondell findet sich sogar Sand, der feiner ist als derjenige rund um den Kletterturm, in dem vorhin die zweijährige Angelina gespielt hat; mit dem ließe sich vielleicht sogar Sandkuchen backen.

Helene kommt mit Larissa (4) und Nathalie (1). Sie wohnen um die Ecke, im Paul-Löbe-Weg, und besuchen den Platz regelmäßig. Helene berichtet, dass später am Tag mehr Betrieb herrscht. Die drei kommen vom Kinderarzt. Larissa rutscht, aber erst, nachdem ihre Mutter ein paar Wassertropfen auf dem Blech mit einem Papiertuch weggewischt hat. Dann bekommt Nathalie die Flasche. „Heute ist alles durcheinander, normalerweise schläft sie um halb zehn“, erklärt die Mutter.