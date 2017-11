200 Fälle jährlich im Kreis Pinneberg : Kinderarbeit: Kreisverwaltung entscheidet über Ausnahmeregelungen

von Bernd Amsberg

erstellt am 06.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Elmshorn | Kinderarbeit in Deutschland? Ist eigentlich verboten. Doch es gibt sie. Und gar nicht mal so selten. Denn von dem Verbot gibt es Ausnahmen. Die müssen von den Behörden genehmigt werden. Allein im Kreis Pinneberg befasst sich das Jugendamt mit rund 200 Fällen pro Jahr. Das ist aber noch längst nicht alles: Darüber hinaus sind weitere Kinder – zum Teil regelmäßig – am Arbeiten.

Ausnahmen vom generellen Arbeitsverbot für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren sind beispielsweise für folgende Bereiche möglich: Theater-, Musik- und andere Aufführungen, Werbeveranstaltungen, Modeltätigkeiten oder Aufnahmen für den Rundfunk, das Fernsehen oder Film- und Fotoaufnahmen.

Die Entscheidung trifft zwar die Arbeitsschutzbehörde in Lübeck. Doch zuvor muss das Jugendamt des Kreises eine Stellungnahme abgeben. Und da kommt Jugendschützerin Christine Berg ins Spiel. „Ich möchte die Eltern sensibilisieren“, sagt sie. Deshalb dauert eine Beratung bei ihr in der Regel 20 bis 30 Minuten. Dabei geht es auch um die Inhalte der geplanten Tätigkeit. So sollte eine 13-Jährige für eine Waschmittelwerbung mit Paintball-Kugeln beschossen werden. Zum einen, so Berg, sei Paintball erst ab 18 erlaubt, zum anderen wäre mit einer Waffe auf ein Kind geschossen werden. In zwei bis drei Prozent der Anfragen, gibt es kein grünes Licht von der Jugendschützerin.

Auch Arzt gibt Stellungnahme ab

Bis zu drei Stunden dürfen Kinder, die älter als sechs Jahre sind, täglich zwischen acht und 22 Uhr arbeiten. Allerdings müssen zuvor nicht nur Jugendschutz und Arbeitsschutz, sondern auch die Schule und ein Arzt zugestimmt haben.

Christine Berg hat die Erfahrung gemacht, dass die meisten Eltern zuerst überrascht, dann aber sehr angetan sind, dass sie sich viel Zeit für das Gespräch nimmt. „Ich fand es sehr gut, dass so sorgfältig hinterfragt wird“, sagt beispielsweise Petra Nennmann, Mutter eines Jungen, der in einer Filmproduktion mitgespielt hat.

Unabhängig von genehmigungspflichtigen Tätigkeiten, dürfen Kinder im Betrieb ihrer Eltern auch ohne Ausnahmegenehmigung mitwirken. Klassisches Beispiel: die Landwirtschaft. „Ein Zehnjähriger darf beispielsweise täglich zwei bis drei Stunden bei der Ernte helfen“, sagt Berg. Und 13-Jährige dürfen auch ohne Genehmigung leichte Tätigkeiten wie Zeitungaustragen übernehmen.

Eigene Möglichkeiten, etwaige Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz zu überprüfen, hat der Kreis nicht. Dafür ist der Arbeitsschutz in Lübeck zuständig. Der wiederum geht bei seinen Kontrollen häufig Hinweisen nach, die der Jugendschutz bekommen hat. „Von Lehrern und Nachbarn, manchmal auch von den Betroffenen“, sagt Christine Berg. Am liebsten ist es ihr aber, wenn Probleme in Gesprächen gelöst werden.