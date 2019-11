Kinder, Kinder

Als Tagesmütter oder -väter arbeiten im Kreis Pinneberg 308 Menschen / Ein Besuch bei drei Gruppen in Elmshorn

Avatar_shz von Redaktion Pinneberg

22. November 2019, 17:25 Uhr

Elmshorn | Eigentlich sind es nur fünf, aber heute spielen 15 Kinder in Tanja Sewings Wohnzimmer. Klötze werden gestapelt und mit Spielzeugautos imaginäre Straßen nachgefahren. Stressig ist es nicht und Streit unter den Kindern gibt es auch nicht. „Wenn wir rausgehen werden wir oft gelobt, dass unsere Kinder sich so gut benehmen“, erzählt Nina Dreier. Zusammen mit Sewing und Patricia Veit trifft sich Dreier einmal pro Woche. Mit dabei: ihre Kindergruppen.

Dreier, Sewing und Veit sind Tagesmütter und betreuen jeweils fünf Kinder in Elmshorn und Klein Nordende. Seit 2017 treffen sie sich regelmäßig auf der Sportanlage des FTSV. „Ich habe damals nachgefragt, ob wir dort Sport machen dürfen. Für die Kinder ist das super“, erzählt Sewing.

Als Tagesmütter können sie den Tagesablauf selbst bestimmen. Sie gehen viel raus, machen Ausflüge, basteln oder lassen frei spielen. Und mit älteren Kindern wird regelmäßig für die Schule geübt. Aber auch wann der Betreuungstag beginnt und wann er endet, können die Tagesmütter selbst festlegen und mit den Eltern abstimmen.

Es ist genau diese Freiheit, die die drei Tagesmütter an ihrem Job schätzen. Sie hoffen, dass ihnen genau diese Freiheit auch in Zukunft herhalten bleibt, denn das Land Schleswig-Holstein will im Dezember die Kita-Reform 2020 festzurren. „So richtig wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt“, sagt Sewing. So regelt aktuell der Kreis Pinneberg die Abwesenheiten für Tagesmütter. Urlaube oder Krankheitsausfälle werden bis zu einer gewissen Anzahl bezahlt – das ist nicht in allen Kreisen so. „Wir hoffen natürlich, dass sich da nichts ändert“, sagt Sewing.

Beim Kreis Pinneberg ist man in dieser Sache zuversichtlich. Der Gesetzesentwurf sieht eine ähnliche Regelung vor. Auch die Übernahme von Versicherungsbeiträgen durch den Kreis soll weiterhin im Gesetz stehen. Die Tagesmütter hatten auch hier Bedenken geäußert. „Wir werden vom Kreis gut behandelt. Wir hoffen, dass das auch nach der Reform so bleibt“, sagt Sewing.

Auf die Frage, was ihre Arbeit leichter machen würde und was sich ändern sollte, sagen die Frauen, dass sie sich eine engere Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten wünschen. Manchmal würde es etwa vorkommen, dass Kinder, die fest in der Gruppe eingeplant sind, doch einen Platz in einer Kita erhalten. Im schlechtesten Fall kann die Tagesmutter den freigewordenen Platz in ihrer Gruppe nicht nachbesetzen. Auch würden sie sich wünschen, dass die Zusagen zu den Kita-Plätzen eher herausgeschickt werden und dass das System insgesamt flexibler wird.