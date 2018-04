Kinder gesund ernähren

von Knuth Penaranda

12. April 2018, 11:29 Uhr

Rund um das Thema gesunde und ausgewogene Ernährung geht es an einem Info-Abend der Familienbildungsstätte (FBS) in der DRK-Zukunftskita in Kölln-Reisiek, Köllner Chaussee 127. Von 20 bis 22 Uhr zeigt Frauke Schwarz am Mittwoch, 25. April, Eltern, wie man trotz der vielfachen Herausforderung des Alltags dafür sorgen kann, dass die Kinder ein gutes Essverhalten entwickeln. Die Teilnahme kostet zwei Euro. Weitere Infos und Anmeldung auf der Internetseite der FBS und unter Telefon (0 41 21) 49 16 10.

>www.fbs-elmshorn.de