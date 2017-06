Einsatz auf dem Spielplatz : Kind verunglückt: Rettungshubschrauber über Elmshorn

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Brameshuber 1 von 1

Elmshorn | Am Mittwoch ist um 12.02 Uhr der ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph Hansa“ am Wedenkamp in Elmshorn gelandet. Umgehend stieg ein Notarzt aus, der mit einem bereits herbeigeeilten Streifenwagen zum Spielplatz am Markt gebracht wurde. Dort war ein Kind verunglückt, das nach einer Erstversorgung am Unfallort zum Hubschrauber gebracht wurde.

Um 12.50 Uhr hob „Christoph Hansa“ mit dem jungen Patienten an Bord wieder ab. Über die Verletzung des Kindes ist derzeit noch nichts bekannt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 28.Jun.2017 | 13:25 Uhr