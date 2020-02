Avatar_shz von Knuth Penaranda

14. Februar 2020, 15:47 Uhr

Kiebitzreihe | Das erste Treffen unter dem Motto „Kiebitzreihe tauscht sich aus“ im vergangenen Monat war ein voller Erfolg. Rund 30 Interessierte trafen sich in der Kiebitz Klause an der Sporthalle. Jetzt wird erneut zu einem unverbindlichen Klönschnack eingeladen. Am Mittwoch, 19. Februar, geht es um 18 Uhr wieder in der Kiebitz Klause los. Die gegenseitige Unterstützung der Einwohner steht dabei im Vordergrund. Wie Bürgermeisterin Frauke Biehl mitteilt, soll an diesem Abend unter anderem auch ein Projekt zur Pflanzung von Bäumen vorgestellt werden, zu dem noch helfende Hände benötigt werden.